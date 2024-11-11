Когда Алматы накроет снегопад

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 12 по 14 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что непогода настигнет жителей южной столицы 13 и 14 ноября – ожидается снегопад, гололед и мороз.

В Алматы:

12 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С тепла. 13 ноября – пасмурно, осадки, днем временами – сильные (дождь, снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 2-7, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла.

– пасмурно, осадки, днем временами – сильные (дождь, снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 2-7, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С тепла. 14 ноября – переменная облачность, ночью – снег, туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С мороза.

По данным гидрометцентра, в столице, которую сегодня засыпало снегом, прекращение осадков не прогнозируется.

В Астане:

12 ноября – переменная облачность, ночью – небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -8-10°С мороза.

– переменная облачность, ночью – небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -8-10°С мороза. 13 ноября – облачно, временами – снег, метель. Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза.

– облачно, временами – снег, метель. Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С мороза. 14 ноября – переменная облачность, днем – снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С мороза.

Больше всего с погодой повезет шымкентцам, которым синоптики пообещали тепло до +11°С.

В Шымкенте:

12 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С тепла.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С тепла. 13 ноября – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2+4°С тепла.

– переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2+4°С тепла. 14 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +3+5°С тепла.

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