Апокалипсис на дорогах Астаны: установлен антирекорд по ДТП

Разбушевавшийся буран в столице Казахстана стал причиной рекордного количества дорожно-транспортных происшествий. Полицейские Астаны настоятельно призывают не выезжать на трассы в непогоду, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции города уточнили, что только за прошедшие сутки из-за непогоды зарегистрировали более 250 аварий. Такого показателя в столице еще не было.

"В связи с погодными условиями с 8 февраля 2024 года все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба. За сутки на территории столицы зарегистрировано более 250 дорожно-транспортных происшествий". Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, стражи порядка в очередной раз обратились с просьбой к водителям.

"Уважаемые водители, при неблагоприятных погодных условиях призываем: не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!" Пресс-служба ДП Астаны

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В пресс-службе акимата города также добавили, что не все автобусы в Астане доезжают до конечных остановок.

Из-за затруднения проезда для общественного транспорта некоторые маршруты не заезжают на определенные остановки.

Маршрут № 40 не доезжает до остановки ЖК "Акдидар".

Маршрут № 80 не заезжает в село Куйгенжар.

Маршруты № 313 и № 314 разворачиваются на 1-й остановке в с. Кызылсуат.

Маршрут № 43 не заезжает на остановку "Бас мешіт", едет прямо по улице Хусейна бен Талала.

Маршрут № 36 не заезжает в село Караоткель.

Маршрут № 45 не доезжает до МЖК "Астана".

Маршрут № 15А курсирует без заезда в Индустриальный парк.

Маршрут № 320 курсирует прямо по улице Абылайхана.

Маршрут № 71 не заезжает в гипермаркет "Метро".

Столичные коммунальщики ведут бесперебойную круглосуточную работу, школьников отправили на "дистанционку".

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