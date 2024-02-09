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Апокалипсис на дорогах Астаны: установлен антирекорд по ДТП

Апокалипсис на дорогах Астаны: установлен антирекорд по ДТП Фото: Instagram/police__astana
Разбушевавшийся буран в столице Казахстана стал причиной рекордного количества дорожно-транспортных происшествий. Полицейские Астаны настоятельно призывают не выезжать на трассы в непогоду, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции города уточнили, что только за прошедшие сутки из-за непогоды зарегистрировали более 250 аварий. Такого показателя в столице еще не было.

"В связи с погодными условиями с 8 февраля 2024 года все службы перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба. За сутки на территории столицы зарегистрировано более 250 дорожно-транспортных происшествий".Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, стражи порядка в очередной раз обратились с просьбой к водителям.

"Уважаемые водители, при неблагоприятных погодных условиях призываем: не выезжайте из населенных пунктов, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!"Пресс-служба ДП Астаны

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В пресс-службе акимата города также добавили, что не все автобусы в Астане доезжают до конечных остановок.

Из-за затруднения проезда для общественного транспорта некоторые маршруты не заезжают на определенные остановки.

  • Маршрут № 40 не доезжает до остановки ЖК "Акдидар".
  • Маршрут № 80 не заезжает в село Куйгенжар.
  • Маршруты № 313 и № 314 разворачиваются на 1-й остановке в с. Кызылсуат.
  • Маршрут № 43 не заезжает на остановку "Бас мешіт", едет прямо по улице Хусейна бен Талала.
  • Маршрут № 36 не заезжает в село Караоткель.
  • Маршрут № 45 не доезжает до МЖК "Астана".
  • Маршрут № 15А курсирует без заезда в Индустриальный парк.
  • Маршрут № 320 курсирует прямо по улице Абылайхана.
  • Маршрут № 71 не заезжает в гипермаркет "Метро".

Столичные коммунальщики ведут бесперебойную круглосуточную работу, школьников отправили на "дистанционку".

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Анастасия Московчук
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