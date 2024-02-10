В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По данным синоптиков в субботу 10 февраля в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеорологические условия кроме Алматы, сообщает Zakon.kz

В Алматы прогнозируют повышенное загрязнение воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в столице и 11 областях Казахстана на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение.