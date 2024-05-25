Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 26 мая в Атырау

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что в большинстве городов Казахстана 26 мая прогнозируют благоприятные метеорологические условия, кроме Атырау, сообщает Zakon.kz.

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