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Законодательство РК

Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 26 мая в Атырау

Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 26 мая в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 03:22 Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что в большинстве городов Казахстана 26 мая прогнозируют благоприятные метеорологические условия, кроме Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 15 регионах РК объявлено штормовое предупреждение.


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