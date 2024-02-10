Дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской области и ЗКО
Как сообщили в пресс-службе "Казавтожола" 10 февраля, в ряде регионов Казахстана после снегопадов начало резко теплеть, из-за чего дорожники оперативно приступили к противопаводковым мероприятиям.
Сотрудники "Казавтожола" уже обеспечили безопасный перелив талых вод на 34-м км объезда Ерейментау автодороги "Астана – Ерейментау – Шидерти". Работы по очистке водопропускных труб начали ночью, на участок вывели необходимую технику. Сейчас на этом отрезке дороги угрозы подтопления нет.
В двух регионах, Атырауской области и ЗКО, идут работы по предотвращению возможных паводков. Водопропускные трубы очищают в штатном режиме.
"На сегодняшний день угрозы нет, но в дорожно-эксплуатационных участках организовано специальное дежурство", – отметили в "Казавтожоле".
Пока в одних регионах резко теплеет, в других продолжаются метели. МЧС ранее показало, в каких условиях приходится работать спасателям в Актюбинской области.