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Дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской области и ЗКО

Дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской области и ЗКО Фото: pixabay
Подготовку к борьбе с паводками начали дорожники Казахстана. Из-за резкого потепления в нескольких регионах быстро тает снег, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "Казавтожола" 10 февраля, в ряде регионов Казахстана после снегопадов начало резко теплеть, из-за чего дорожники оперативно приступили к противопаводковым мероприятиям.

Сотрудники "Казавтожола" уже обеспечили безопасный перелив талых вод на 34-м км объезда Ерейментау автодороги "Астана – Ерейментау – Шидерти". Работы по очистке водопропускных труб начали ночью, на участок вывели необходимую технику. Сейчас на этом отрезке дороги угрозы подтопления нет.

В двух регионах, Атырауской области и ЗКО, идут работы по предотвращению возможных паводков. Водопропускные трубы очищают в штатном режиме.


"На сегодняшний день угрозы нет, но в дорожно-эксплуатационных участках организовано специальное дежурство", – отметили в "Казавтожоле".

Пока в одних регионах резко теплеет, в других продолжаются метели. МЧС ранее показало, в каких условиях приходится работать спасателям в Актюбинской области.

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Никита Дробны
Казавтожол Атырауская область Западно-Казахстанская область
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