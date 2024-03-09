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Жителей Восточного Казахстана призвали готовиться к паводкам

подготовка к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 18:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
Активная подготовка к паводку идет в Восточном Казахстане. Службы гражданской защиты области приведены в повышенную готовность. Спасатели призвали жителей региона готовиться к таянию снега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в регион прибыли 50 военных из части 68303 МЧС г. Семея.

"Они будут распределены для мониторинга ситуации и экстренного реагирования на паводки в районы Алтай и Курчум, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество снегозапасов: в районе Алтай высота снежного покрова составляет 126 см, в горных районах 138 см, в Курчумском районе – 100 см", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с жителями паводкоопасных населенных пунктов проведено порядка 200 рейдов.

ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:

  • очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи-это обеспечит отвод талой воды;
  • по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.

Ранее сообщалось, что в ВКО ведется мониторинг паводковой обстановки. Местные исполнительные органы провели очистку 242 каналов и арыков общей протяженностью 258,3 км, а также 952 водопропускных сооружений и 202 мостов.

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