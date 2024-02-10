В Актобе закрывается приют: волонтеры обратились к горожанам с просьбой помочь

Приют "Собаки в Актобе" закрывается в апреле. В нем живут девять собак и четыре кошки, которым ищут дом, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что иначе животным может грозить улица и смерть.

Территория приюта с 2017 года находилась в частном имении женщины, которая попросила освободить место. У владельцев дома есть свои планы.

Волонтеры никаких претензий к владелице участка не имеют. Они назвали ее доброй женщиной, которая долгое время предоставляла землю.

"Мы заключили договор аренды, в нем прописано, что мы покинем территорию до 1 мая. Сейчас нас просят уйти до 15 апреля. У нас нет претензий, это хотим озвучить сразу. Изначально мы планировали держать хвостатых всего около года, а уже прошло сколько лет! Мы бесконечно благодарны хозяйке", - говорит Ирина, волонтер приюта.

Волонтеры обеспокоены тем, куда устроить собак и кошек. Последнее время найти дом взрослым животным сложно.

"Когда мы начинали, редко какая собака ждала добрые руки дольше двух недель. Но последние годы востребованность снизилась, у нас есть собаки, которые выросли в приюте и ждут по 2 года, чтобы их забрали в семью! Хотя все наши собаки стерилизованы, привиты, обработаны от паразитов, мы сами отвозим их в семью. Многие думают, что они и так в прекрасных условиях, хотя содержание в приюте и в семье – совершенно разные вещи".

Пока волонтеры сами не знают, что делать с теми животными, которые до 15 апреля не найдут дом. Скорее всего, они будут вынуждены их выпустить.

"Но это ужасное решение, от которого слезы наворачиваются. На улице собака долго не живет, два-три года максимум. Болезни, ДТП, голод, холод…"

Но усыплять их, потому что им нашли им дом, волонтеры также не хотят.

"Это страшный выбор. Умоляем актюбинцев помочь нам устроить наших хвостиков в семьи! Для них это вопрос жизни и смерти", - говорят волонтеры.

Если вы из Актобе или области и хотите сделать доброе дело – приютить у себя животное, звоните по номеру: 8 775 797 03 17.

Ранее мы писали историю, как в Алматы собака спасла хозяина от нападавшего с ножом мужчины.