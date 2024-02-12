Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов
Но для того, чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН.
Фальшивый сайт, подчеркивают специалисты Stopfake.kz, создали мошенники.
"Портал, где рассказывается о выплатах, имеет домен .com. Это не может быть официальной страницей казахстанского ведомства, так как все сайты государственных органов находятся в казахстанской доменной зоне – .kz", – уточнили аналитики.
Фото: Stopfake.kz
Кроме того, и пресс-служба Министерства финансов РК подтвердила, что ведомство не имеет никакого отношения к поддельному сайту.
"Фишинговая ссылка ведет на веб-ресурс, созданный в мошеннических целях. Размещенная там информация о компенсациях не соответствует действительности".Пресс-служба Министерства финансов РК
В ведомстве казахстанцев убедительно просят быть предельно осторожными и не оставлять личные данные на сомнительных ресурсах.
"Стоит доверять только проверенной информации, которая размещается на официальном портале ведомства".Пресс-служба Министерства финансов РК
Стоит отметить, что это не первое заманчивое "предложение", которое продвигают мошенники. Не так давно мошенники распространяли в Facebook фейковое объявление от имени Минфина РК, в котором казахстанцам "обещали" заплатить по 100 тыс. тенге.