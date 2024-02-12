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Законодательство РК

Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов

Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов Фото: Zakon.kz
В Казнете активно рассылают фейковое объявление о компенсации от имени Министерства финансов. В рассылке говорится о компенсации от трех миллионов тенге, которую можно получить до 11 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Но для того, чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН.

Фальшивый сайт, подчеркивают специалисты Stopfake.kz, создали мошенники.

"Портал, где рассказывается о выплатах, имеет домен .com. Это не может быть официальной страницей казахстанского ведомства, так как все сайты государственных органов находятся в казахстанской доменной зоне – .kz", – уточнили аналитики.

Казахстанцам предлагают новую компенсацию: уже от трех миллионов

Фото: Stopfake.kz

Кроме того, и пресс-служба Министерства финансов РК подтвердила, что ведомство не имеет никакого отношения к поддельному сайту.

"Фишинговая ссылка ведет на веб-ресурс, созданный в мошеннических целях. Размещенная там информация о компенсациях не соответствует действительности".Пресс-служба Министерства финансов РК

В ведомстве казахстанцев убедительно просят быть предельно осторожными и не оставлять личные данные на сомнительных ресурсах.

"Стоит доверять только проверенной информации, которая размещается на официальном портале ведомства".Пресс-служба Министерства финансов РК

Стоит отметить, что это не первое заманчивое "предложение", которое продвигают мошенники. Не так давно мошенники распространяли в Facebook фейковое объявление от имени Минфина РК, в котором казахстанцам "обещали" заплатить по 100 тыс. тенге.

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