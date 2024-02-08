Работодателям возместят затраты на создание безопасных условий труда

Министерство труда приказом от 31 января 2024 года утвердило Правила возмещения затрат на проведение превентивных мер и (или) реабилитационных мер, которые направлены на создание и улучшение безопасных условий труда, сообщает Zakon.kz.

Возмещению подлежат затраты на мероприятия, указанные в Перечне мероприятий по устранению факторов профессионального риска и по снижению их влияния и мероприятий, направленных на сохранение профессиональной трудоспособности.

К таким мероприятиям относятся:

Проведение оценки профессиональных рисков, выявления и оценки опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам их проведения. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда. Проведение инструктирования, проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда (БиОТ) работников, руководителей и лиц ответственных за обеспечение БиОТ, а также обеспечение документами по безопасному ведению производственного процесса и работ: приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно- технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по охране труда;

издание и (или) тиражирование инструкций, стандартов, правил по охране труда;

разработка, утверждение и пересмотр инструкций по БиОТ. Создание работникам необходимых санитарно-гигиенических условий, обеспечение выдачи, ремонта, хранения специальной одежды и обуви работников, снабжение их средствами профилактической обработки, моющими, дезинфицирующими и дерматологическими средствами индивидуальной защиты, медицинской аптечкой, молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или) специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проведение обязательных, периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным договором, законодательством РК, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо появлении признаков профессионального заболевания. Проведение обязательных профилактических медицинских осмотров и (или) обследований работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой помощи. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении штатного функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении. Устройство ограждений элементов производственного оборудования, защищающих от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. Внедрение и (или) модернизация технических устройств и приспособлений, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) для обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве. Приобретение приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающего дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, готовой продукции и отходов производства. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью исключения или снижения до допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Устройство новых, и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок дезинфекции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью обеспечения теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений, соответствующего нормативным требованиям. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. Приобретение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Разработка и приобретение электронных программ документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника в соответствии с законом "О персональных данных и их защите". Реализация мероприятий, направленных на сохранение профессиональной трудоспособности и предупреждения страховых случаев: приобретение, содержание инвентаря, стендов, тренажеров, наглядных материалов для проведения оздоровительных профилактических мероприятий;

устройство и содержание помещений и площадок (кабинетов) для проведения оздоровительных мероприятий, психоэмоциональных разгрузок;

организация и проведение оздоровительных мероприятий: производственной гимнастики, лечебной физической культуры с работниками, которым рекомендованы лечебная физическая культура по результатам обязательных периодических медицинских осмотров;

приобретение индивидуальных средств профилактики, средств ортопедической защиты (коррекции);

приобретение физиотерапевтического оборудования в медицинские пункты предприятий для проведения превентивных мероприятий для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, в зависимости от вредного фактора производства на основании результатов обязательных периодических медицинских осмотров для групп практически здоровых работников, имеющих нестойкие функциональные изменения различных органов и систем;

оплата труда методистов, тренеров, реабилитологов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

направление на оздоровление в условиях профилактория, пансионатов и санаторно-курортного лечения по результатам обязательных периодических медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Страхователю возместят фактически понесенные им затраты (части затрат) на проведение превентивных мер и (или) реабилитационных мер в пределах страховой суммы, предусмотренной договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, в порядке и объеме, предусмотренном законом "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполненииим трудовых (служебных) обязанностей" и настоящими Правилами.

В свою очередь выгодоприобретателю возместят фактически понесенные им затраты (части затрат) на проведение реабилитационных мер в пределах страховой суммы, предусмотренной договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, в порядке и объеме, предусмотренном законом и настоящими Правилами.

Предельный объем возмещения затрат страхователя на проведение превентивных мер не может превышать 6% от страховой премии, рассчитанной на дату окончания срока действия договора обязательного страхования работника от несчастных случаев, заключенного между страхователем и страховщиком.

Страховщик возместит страхователю фактически понесенные им затраты на проведение превентивных мер при условии оплаты страховой премии в полном объеме и только по истечению срока действия договора страхования работника от несчастных случаев.

Как получить возмещение

Страхователь в течение 3 месяцев с даты окончания договора обязательного страхования работника от несчастных случаев подает страховщику заявление о возмещении затрат на проведение превентивных мер и предоставляет следующие документы в электронной или бумажной форме:

копия договора обязательного страхования работника от несчастных случаев;

копия договора на проведение обучения по охране труда с организацией, оказывающей услуги по обучению вопросам охраны труда;

копия договора с организацией, проводящей оценку профессиональных рисков;

копия договора с медицинской организацией на проведение обязательных, периодических медицинских осмотров, предсменного медицинского освидетельствования работников;

копия заключительного акта по результатам проведенного медицинского осмотра работников;

копия договоров на оказание услуг (работ) согласно мероприятиям по проведению превентивных мероприятий, перечисленных выше;

акт выполненных работ (оказанных услуг);

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на превентивные меры (фискальный чек, счет-фактура).

Если документы имеются в электронной форме в базах данных госорганов, доступ к которым имеется у страховщика, их предоставлять не нужно.

Страховщик возмещает затраты на проведение превентивных мер на расчетный счет страхователя, открытый в банке второго уровня и указанный в заявлении, в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления и всех документов.

Как возмещаются затраты на проведение реабилитационных мер

Страховщик возмещает страхователю и (или) выгодоприобретателю фактически понесенные расходы на проведение реабилитационных мер на основании заявления и необходимых документов.

Какие документы нужно представить для получения возмещения:

копия договора обязательного страхования работника от несчастных случаев;

копия правоустанавливающих документов выгодоприобретателя, если им является юридическое лицо;

копия договоров на оказание услуг (работ) согласно мероприятиям по проведению реабилитационных мероприятий, предусмотренных приложением 3 настоящих Правил;

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на реабилитационные меры (фискальный чек, счет-фактура);

акт выполненных работ (оказанных услуг);

копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;

копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;

индивидуальная программа абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.

Возмещению затрат подлежат мероприятия по социальной и (или) профессиональной реабилитации, не предусмотренные в рамках ГОБМП и системой ОСМС.

К ним относятся:

Социальная реабилитация услуги по психологической поддержке, помощи и коррекция;

медико-психологические консультации;

консультации по вопросам реабилитации и здорового образа жизни. Профессиональная реабилитация модернизация рабочего места для улучшения трудового процессов и адаптации работника;

обучение на курсах по профессиональной переподготовке и повышения квалификации;

обеспечение лечебно-профилактического питания по медицинским показаниям;

ортокорекция (использование бандажей, ортезов, корсетов) в зависимости от условий труда и производственного процесса. Восстановительная и реконструктивная реабилитации реабилитация и восстановительная терапия (медикаментозная, физическая, эрготерапия, кинезиотерапия мануальная терапия, санаторно-курортная рекреация);

реконструктивная хирургия: услуги по восстановлению целостности систем человеческого тела, отвечающих за движение, по восстановлению биологических функций кожи, максимизации функциональных способностей и восстановлению, минимизации последствий, вызванных несчастным случаем на производстве;

протезно-ортопедическая помощь (подбор и использование средств перемещения, ортезов, ортопедической обуви);

разработка и обучение программам с применением ступенчатых заданий и действий в качестве обязательного условия для вовлечения в функциональное обучение элементарным действиям по самообслуживанию (включая уход за собой). Логопедическая и языковая реабилитации клинические и/или инструментальные осмотры, диагностика, лечение и ведение нарушений речи, голоса, языка, беглости речи и глотания, которые влияют на способность общаться;

приобретение систем коммуникации и приспособлений для лиц с ограничениями в вербальном общении.

Предельный объем возмещения затрат страхователя или выгодоприобретателя не может превышать 6% от уплаченной страховой премии, рассчитанной на дату окончания срока действия договора обязательного страхования работника от несчастных случаев, заключенного между страхователем и страховщиком.

Возмещение затрат на проведение реабилитационных мер осуществляется дополнительно к возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100% включительно.



Страховщик возмещает затраты на проведение реабилитационных мер на расчетный счет страхователя или выгодоприобретателя, открытый в банке второго уровня и указанный в заявлении, в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления и всех документов.

Приказ вводится в действие с 18 февраля 2024 года.

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