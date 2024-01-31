18-градусные морозы и снегопад накроют часть Казахстана в начале февраля
Фото: unsplash
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 1 по 3 февраля 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидаются осадки.
"По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона. Он способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах – в виде снега, в южных регионах – в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.
Также прогнозируется усиление ветра с метелью, в горных районах – сильный снег, гололед и туман.
"В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до -5+3°C, в южных – ожидается понижение ночью до -7-18°C".РГП "Казгидромет"
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 31 января и 1 февраля 2024 года, можете узнать здесь.
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