Снегопад и 27-градусный мороз: резкая смена погоды ожидается в Казахстане

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 14 по 16 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается резкая смена погоды. "Погоду на большей части Казахстана будут определять северный и южный циклоны. 14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель". РГП "Казгидромет" По данным Гидрометцентра, понижение температуры воздуха ночью ожидается: на северо-западе страны до -10-18°,

на севере, в центре до -15-25°,

на юге, юго-востоке до -10-17°,

в горных районах до -20-27°. Материал по теме Погода на 13-15 декабря: Астана готовится к метелям, Алматы – к потеплению Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь-2024 жителям Казахстана. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

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