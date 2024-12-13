Снегопад и 27-градусный мороз: резкая смена погоды ожидается в Казахстане
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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 14 по 16 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что ожидается резкая смена погоды.
"Погоду на большей части Казахстана будут определять северный и южный циклоны. 14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель".РГП "Казгидромет"
По данным Гидрометцентра, понижение температуры воздуха ночью ожидается:
- на северо-западе страны до -10-18°,
- на севере, в центре до -15-25°,
- на юге, юго-востоке до -10-17°,
- в горных районах до -20-27°.
Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь-2024 жителям Казахстана. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.
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