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Общество

Снегопад и 27-градусный мороз: резкая смена погоды ожидается в Казахстане

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 12:48 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 14 по 16 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается резкая смена погоды.

"Погоду на большей части Казахстана будут определять северный и южный циклоны. 14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель".РГП "Казгидромет"

По данным Гидрометцентра, понижение температуры воздуха ночью ожидается:

  • на северо-западе страны до -10-18°,
  • на севере, в центре до -15-25°,
  • на юге, юго-востоке до -10-17°,
  • в горных районах до -20-27°.

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Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь-2024 жителям Казахстана. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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