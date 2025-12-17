#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Когда в Алматы изменится тариф на проезд и заработает оплата банковскими картами

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:25 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года рассказал, на каком этапе находится внедрение оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте и планируется ли пересмотр тарифов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на то, что в ходе обсуждения развития общественного транспорта не был затронут вопрос стоимости проезда, и поинтересовались, планируется ли ее пересмотр, а также когда пассажиры смогут в полной мере рассчитываться за поездки в общественном транспорте Алматы с помощью банковских карт.

Аким заверил, что работа по внедрению оплаты проезда банковскими картами уже ведется, и городские власти последовательно создают условия для того, чтобы пассажиры могли оплачивать поездки различными способами, в том числе с использованием банковских карт.

"Мы пригласили еще одну компанию, чтобы она заходила параллельно с действующей, и чтобы каждый пассажир, пользующийся услугами общественного транспорта, мог расплачиваться как ONAY, так и другими картами. Что касается повышения тарифа, пока таких планов у нас нет. В следующем году посмотрим – в 2026 или 2027 году, скорее всего в 2026, после того как мы в полной мере организуем работу общественного транспорта, создадим все необходимые парки, приобретем электробусы и газовые автобусы с учетом приграничных территорий и агломерации", – дополнил Дархан Сатыбалды.

Он также рассказал, что в настоящее время субсидии на обслуживание маршрутов в пределах агломерации составляют порядка 40 млрд тенге, при этом транспортная сеть охватывает территории в радиусе до 50 километров от границы города.

Ранее Дархан Сатыбалды заявил, что в акимате Алматы планируют увеличить долю жителей, пользующихся общественным транспортом, до 65%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
На какой стадии строительство мусоросжигающего завода, рассказал аким Алматы
17:29, Сегодня
На какой стадии строительство мусоросжигающего завода, рассказал аким Алматы
55 км новых велодорожек появится в Алматы
15:14, Сегодня
55 км новых велодорожек появится в Алматы
Проезд в автобусах Астаны теперь можно будет всегда оплачивать банковской картой
13:19, 12 февраля 2024
Проезд в автобусах Астаны теперь можно будет всегда оплачивать банковской картой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: