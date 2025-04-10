#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
События

Пугающий прогноз китайских ученых о землетрясениях прокомментировали в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:57 Фото: pixabay
В последние дни в казахстанских СМИ, в социальных сетях, блогах и мессенджерах активно распространяется информация о якобы грядущем разрушительном землетрясении, "предсказанном" китайскими учеными, сообщает Zakon.kz.

10 апреля 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана разъяснил, что на самом деле стоит за этими заявлениями.

Факт 1.

"Группа ученых под руководством Чжу Хунбина из Пекинского агентства по землетрясениям действительно высказала предположение о наличии некоего цикла, согласно которому сильные землетрясения магнитудой свыше 8 происходят в некоторых регионах Китая каждые 30-40 лет. На основании этого выдвинута гипотеза, что подобный цикл начинается сейчас", – отмечается в распространенном МЧС сообщении.

Факт 2.

Исследование касается исключительно территорий Китая – провинций Сычуань и Юньнань, расположенных в районе разлома Лунмэньшань, а также Восточных Гималаев. Эти регионы находятся в тысячах километров от Казахстана и относятся к совершенно другому сейсмическому поясу. Никакой связи с территорией нашей страны данное исследование не имеет.

Далее специалисты развеяли распространяемые в Казнете домыслы.

Домысел 1.

"Китайские ученые прогнозируют землетрясение магнитудой более 8"

"Это утверждение – неправда. Исследование носит научно-гипотетический характер и не является точным прогнозом. Ученые не предсказывают конкретное землетрясение – они анализируют цикличность событий в рамках одного геологического разлома. Заголовки, утверждающие обратное, недостоверны и вводят в заблуждение", – пишет МЧС.

Домысел 2.

"Разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан"

Это также не соответствует действительности.

"Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан", – заверяют в ведомстве.

Вывод:

ННЦСНИ МЧС Республики Казахстан призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и критически относиться к публикациям, распространяемым в СМИ и особенно в социальных сетях.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на авторов исследования, проведенного под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям, писала, что в КНР и прилегающих регионах в ближайшие годы существует вероятность сильных подземных толчков, подобных тем, что произошли недавно в Мьянме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре
События
18:45, Сегодня
Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре
100-летие Героя Советского Союза Имангали Билтабанова отметили в Актюбинской области
События
18:17, Сегодня
100-летие Героя Советского Союза Имангали Билтабанова отметили в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев принял главу Антикора
События
18:02, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял главу Антикора
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: