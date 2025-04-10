Пугающий прогноз китайских ученых о землетрясениях прокомментировали в Казахстане

В последние дни в казахстанских СМИ, в социальных сетях, блогах и мессенджерах активно распространяется информация о якобы грядущем разрушительном землетрясении, "предсказанном" китайскими учеными, сообщает Zakon.kz.

10 апреля 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана разъяснил, что на самом деле стоит за этими заявлениями.

Факт 1.

"Группа ученых под руководством Чжу Хунбина из Пекинского агентства по землетрясениям действительно высказала предположение о наличии некоего цикла, согласно которому сильные землетрясения магнитудой свыше 8 происходят в некоторых регионах Китая каждые 30-40 лет. На основании этого выдвинута гипотеза, что подобный цикл начинается сейчас", – отмечается в распространенном МЧС сообщении.

Факт 2.

Исследование касается исключительно территорий Китая – провинций Сычуань и Юньнань, расположенных в районе разлома Лунмэньшань, а также Восточных Гималаев. Эти регионы находятся в тысячах километров от Казахстана и относятся к совершенно другому сейсмическому поясу. Никакой связи с территорией нашей страны данное исследование не имеет.

Далее специалисты развеяли распространяемые в Казнете домыслы.

Домысел 1.

"Китайские ученые прогнозируют землетрясение магнитудой более 8"

"Это утверждение – неправда. Исследование носит научно-гипотетический характер и не является точным прогнозом. Ученые не предсказывают конкретное землетрясение – они анализируют цикличность событий в рамках одного геологического разлома. Заголовки, утверждающие обратное, недостоверны и вводят в заблуждение", – пишет МЧС.

Домысел 2.

"Разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан"

Это также не соответствует действительности.

"Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан", – заверяют в ведомстве.

Вывод:

ННЦСНИ МЧС Республики Казахстан призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и критически относиться к публикациям, распространяемым в СМИ и особенно в социальных сетях.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на авторов исследования, проведенного под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям, писала, что в КНР и прилегающих регионах в ближайшие годы существует вероятность сильных подземных толчков, подобных тем, что произошли недавно в Мьянме.