Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев озвучил прогноз по землетрясениям в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что после недавнего землетрясения на границе территории Китая и Кыргызстана, сейсмические волны которого были ощутимы на территории Казахстана, вызвали панику у населения и вопросы о возможности последующих землетрясений.
"Буквально на прошлой неделе были завершены работы по анализу текущей сейсмоситуации и в среднесрочной перспективе на 2024 год с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается", – рассказал Даулет Сарсенбаев.
Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов.
9 февраля новый глава МЧС пообещал наказать отдельных руководителей служб ЧС за просчеты в день землетрясения в Алматы.
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