Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев озвучил прогноз по землетрясениям в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что после недавнего землетрясения на границе территории Китая и Кыргызстана, сейсмические волны которого были ощутимы на территории Казахстана, вызвали панику у населения и вопросы о возможности последующих землетрясений.

"Буквально на прошлой неделе были завершены работы по анализу текущей сейсмоситуации и в среднесрочной перспективе на 2024 год с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается", – рассказал Даулет Сарсенбаев.

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов.

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