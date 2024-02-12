Директор Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Айбол Аргынгазинов на брифинге в СЦК рассказал, могут ли расширить перечень трат в рамках проекта "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли в будущем пересмотреть перечень трат по проекту "Нацфонд – детям". Сейчас эти средства можно направить на получение образования или покупку жилья.

"Текущий действующий перечень расширять не планируется. Остается два целевых направления, которые обозначил глава государства, – это получение образования и улучшение жилищных условий", – сказал Айбол Аргынгазинов.

По его словам, по истечении 10 лет после достижения участником программы 18-летнего возраста неиспользованные суммы целевых накоплений остаются в ЕНПФ и переводятся с целевого накопительного счета на его индивидуальный пенсионный счет.

Между тем журналисты отметили, что есть спрос со стороны населения, особенно родителей, чьи дети имеют тяжелые заболевания, предоставить возможность использовать эти средства на лечение.

"Программа предусмотрена на те два направления, которые мы озвучивали. По имеющейся информации от других государственных органов, на те виды болезней (орфанные, онкологические и так далее. – Прим. ред.) предусмотрены определенные выплаты и государственные компенсации, поэтому я думаю, что эти направления не предусмотрены. Если необходимость будет, я думаю, может в будущем рассмотрят. При разработке программы и законодательства все госорганы, в том числе министерство здравоохранения, все принимали участие и, соответственно, вносили предложения. Но был получен ответ о том, что таким детям выделяются квоты, лекарства и другие методы поддержки, поэтому было принято решение оставить вот эти два направления", – указал Айбол Аргынгазинов.

Ранее он рассказал, могут ли средства на счетах детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" инвестировать на другие проекты.