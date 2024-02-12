Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли расширить перечень трат в рамках проекта "Нацфонд – детям"

Могут ли расширить перечень трат в рамках проекта "Нацфонд – детям" Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Айбол Аргынгазинов на брифинге в СЦК рассказал, могут ли расширить перечень трат в рамках проекта "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли в будущем пересмотреть перечень трат по проекту "Нацфонд – детям". Сейчас эти средства можно направить на получение образования или покупку жилья.

"Текущий действующий перечень расширять не планируется. Остается два целевых направления, которые обозначил глава государства, – это получение образования и улучшение жилищных условий", – сказал Айбол Аргынгазинов.

По его словам, по истечении 10 лет после достижения участником программы 18-летнего возраста неиспользованные суммы целевых накоплений остаются в ЕНПФ и переводятся с целевого накопительного счета на его индивидуальный пенсионный счет.

Между тем журналисты отметили, что есть спрос со стороны населения, особенно родителей, чьи дети имеют тяжелые заболевания, предоставить возможность использовать эти средства на лечение.

"Программа предусмотрена на те два направления, которые мы озвучивали. По имеющейся информации от других государственных органов, на те виды болезней (орфанные, онкологические и так далее. – Прим. ред.) предусмотрены определенные выплаты и государственные компенсации, поэтому я думаю, что эти направления не предусмотрены. Если необходимость будет, я думаю, может в будущем рассмотрят. При разработке программы и законодательства все госорганы, в том числе министерство здравоохранения, все принимали участие и, соответственно, вносили предложения. Но был получен ответ о том, что таким детям выделяются квоты, лекарства и другие методы поддержки, поэтому было принято решение оставить вот эти два направления", – указал Айбол Аргынгазинов.

Ранее он рассказал, могут ли средства на счетах детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" инвестировать на другие проекты.

Читайте также

Замакима арестовали за езду в пьяном виде за рулем в Акмолинской области
Замакима арестовали за езду в пьяном виде за рулем в Акмолинской области
Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы
Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Мадина Мамырханова
Нацфонд Казахстан Нацфонд детям
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Токаев обратился к казахстанцам
Токаев обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: