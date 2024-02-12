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Законодательство РК

"Нацфонд – детям": может ли правительство инвестировать собранные деньги на другие проекты

Правительство, деньги, нацфонд, дети Фото: freepik
Директор Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Минфина Айбол Аргынгазинов в СЦК рассказал, могут ли средства на счетах детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" инвестировать на другие проекты, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли деньги, собранные на счетах детей в рамках проекта "Нацфонд – детям", инвестировать в какие-то проекты по аналогии с Национальным фондом или ЕНПФ. Их интересовал вопрос – будет ли правительство пользоваться этими средствами пока не придет время выплачивать их детям.

"Эти средства будут сохраняться в составе Национального фонда и будут инвестироваться только в перечень разрешенных финансовых инструментов, которые установлены постановлением правительства. Соответственно, других изъятий именно этих средств не планируется и не предполагается", – сообщил Айбол Аргынгазинов 12 февраля 2024 года.

За более подробной информацией он посоветовал обратиться в Национальный банк.

1 февраля 2024 года всем детям – гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Нацфонда. Участниками программы стали 6 919 131 ребенок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов.

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Отмечается, что это первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

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При этом начисленные средства будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда и приносить детям – участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

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