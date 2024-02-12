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Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области

Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области Фото: pixabay
Пассажирский автобус съехал с трассы в Костанайской области. В автобусе находились свыше 50 граждан Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

По информации акима Рудного Виктора Ионенко, инцидент произошел в понедельник, 12 февраля.

"Сегодня на автодороге Рудный – Качар водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего съехал с трассы. В салоне находились граждане Республики Таджикистан, более 50 взрослых и 4 несовершеннолетних детей.Были задействованы государственные учреждения города, предприятия ТОО "Рудненский водоканал", ТОО "Тепловые сети", службы УП, УЧС, медицинские работники. Все пассажиры в срочном порядке были эвакуированы в Рудный", – написал аким на своей странице в instagram.


Он также сообщил, что для граждан Таджикистана в Молодежном ресурсном центре был организован горячий чай и выпечка. Дополнительно волонтерами и предпринимателями оказана помощь пострадавшим в предоставлении продуктов питания, теплой одежды и обуви.

"Пока граждане с ближнего зарубежья отогревались, специализированными службами осуществлялись работы по возобновлению движения застрявшего автобуса. Благодарен всем, кто приложил необходимые усилия в обеспечении безопасности и благополучия граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – написал Виктор Ионенко.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами застрял на трассе по пути из Новосибирска в Усть-Каменогорск. 

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