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Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области

Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области Фото: pixabay
Две трассы в Алматинской области закрыты для всех видов автотранспорта в связи с сильным снегопадом и понижением температуры, сообщает Zakon.kz.

По сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол" с 21:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:

  • М-36 "граница РФ на (на Екатеринбург) – Алматы" с 59 км (2436) (станция Шамалган) – 115 км (2380) (поселок Курты).
  •  "Алматы – Шелек – Хоргос" с 24 км (Пункт взимания платы) по 254 км (граница области Жетысу).

Ранее "КазАтоЖол" обратился к казахстанским водителям из-за ухудшения погоды. В организации попросили в целях безопасности соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок в период штормовых предупреждений.

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