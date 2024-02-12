Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области

Фото: pixabay

Две трассы в Алматинской области закрыты для всех видов автотранспорта в связи с сильным снегопадом и понижением температуры, сообщает Zakon.kz.

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