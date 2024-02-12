Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области
Фото: pixabay
Две трассы в Алматинской области закрыты для всех видов автотранспорта в связи с сильным снегопадом и понижением температуры, сообщает Zakon.kz.
По сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол" с 21:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:
- М-36 "граница РФ на (на Екатеринбург) – Алматы" с 59 км (2436) (станция Шамалган) – 115 км (2380) (поселок Курты).
- "Алматы – Шелек – Хоргос" с 24 км (Пункт взимания платы) по 254 км (граница области Жетысу).
Ранее "КазАтоЖол" обратился к казахстанским водителям из-за ухудшения погоды. В организации попросили в целях безопасности соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок в период штормовых предупреждений.
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