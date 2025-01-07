В Казахстане из-за непогоды закрыли еще одну трассу

Фото: Zakon.kz

7 января 2025 года в 19:00 на одной из трасс в Улытауской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", закрыт участок автодороги Кызылорда – Павлодар, км 216-424 от Кызылординской области до Жезказгана. Как уточняется, открыть движение планируют 8 января 2025 года в 08:00. Ранее Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил о введении 7 января 2025 года ограничения движения на трассе Жезказган – Петропавловск.

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