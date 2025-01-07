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События

В Казахстане из-за непогоды закрыли еще одну трассу

трассу закрыли для движения, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 18:13 Фото: Zakon.kz
7 января 2025 года в 19:00 на одной из трасс в Улытауской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", закрыт участок автодороги Кызылорда – Павлодар, км 216-424 от Кызылординской области до Жезказгана.

Как уточняется, открыть движение планируют 8 января 2025 года в 08:00.

Ранее Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил о введении 7 января 2025 года ограничения движения на трассе Жезказган – Петропавловск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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