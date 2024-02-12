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"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским водителям

"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским водителям Фото: Zakon.kz
"КазАтоЖол" обратился к казахстанским водителям из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптикам, 13-14 февраля на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется обильный снег, ожидаются метели, гололед, а также повышение температуры на западе до -5+5°C, в северных, центральных восточных регионах – до -5+2°C.

Однако 15 февраля циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики. Так, на западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22-32°C, днем -15-27°C.

В связи с этим "КазАвтоЖол" обратился к водителям.

"Уважаемые водители! Убедительная просьба, в целях безопасности, просим соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий и воздержаться от дальних поездок в период штормовых предупреждений", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖол" напомнили, что вся оперативная информация размещена в мобильном приложении Sapar, а также работает круглосуточный call-центр по короткому номеру "1403".

10 февраля два автомобиля загорелись в Алматы и Астане. 

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