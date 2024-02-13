Ставка НДС повышаться не будет – Олжас Бектенов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.
Олжас Бектенов на заседании правительства озвучил решение по ставке НДС.
"По поручению главы государства повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет", – сказал он.
По его словам, Миннацэкономики и Министерству финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета.
"Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в первую очередь за счет цифровизации", – отметил глава кабмина.
Поручил он также усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета.
В конце 2023 года экс-глава министерства национальной экономики Алибек Куантыров заявлял, что базовую ставку НДС в Казахстане могут увеличить с 12% до 16%.
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