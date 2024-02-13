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Ставка НДС повышаться не будет – Олжас Бектенов

Тенге, деньги, национальная валюта, Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.

Олжас Бектенов на заседании правительства озвучил решение по ставке НДС.

"По поручению главы государства повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет", – сказал он.

По его словам, Миннацэкономики и Министерству финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета.

"Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в первую очередь за счет цифровизации", – отметил глава кабмина.

Поручил он также усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета.

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