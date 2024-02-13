"Длинный язык женщины": депутат Дементьева прокомментировала скандальное высказывание коллеги

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева 13 февраля 2024 года прокомментировала скандальное высказывание своего коллеги, что "с длинного языка женщины начинаются конфликты в семье", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, это высказывание депутата было опрометчивым и, как женщина, она его не поддерживает.

"Давайте уберем мое амплуа депутата, я, как женщина, мать, супруга хочу сказать, что это было сказано опрометчиво. Как женщина, согласиться не могу. Женщину, которая по итогу является жертвой семейно-бытового насилия, ни в коем случае так называть нельзя, да и в принципе. Поэтому я не поддерживаю такие высказывания. Но я педагог, который 25 лет работал в сфере образования и видела семьи, в которых молодые мамы не были готовы к воспитанию детей. Обратите внимание, я слово провокация сейчас не говорю, я не считаю, что это провокация. Но я считаю, что это неготовность и непонимание до конца семейных ценностей", – сказала депутат Наталья Дементьева.

Она считает, что многие родители не были готовы принимать трудности, с которыми сталкивались их несовершеннолетние дети, другие не были готовы идти на компромисс со своими супругами в воспитании детей.

"Я им говорила: если вы здесь при мне позволяете себе ругаться, то что происходит дома в ваших семьях. Давайте поговорим, разберемся, попытаемся решить проблему вместе. Мы знаем, что у детей есть определенный кризис возраста, есть кризис семейной жизни. Возможно, они не могли справиться с этим, но несдержанность со стороны молодых мам и девушек я видела лично. Убеждена, что мудрость женщины в сглаживании острых углов в семейных ссорах. Мы женщины, и мы хранительницы семейного очага. Я ни в коем случае не защищаю мужчин, но считаю, что все-таки прерогатива женщины стараться урегулировать по возможности конфликт", – добавила мажилисвумен.

Ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что очень часто жертвы сами провоцируют насилие.

"Я поддерживаю предложенный законопроект. (...) Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты", – заявил тогда Анас Баккожаев.

Позднее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал скандальное высказывание депутата.