На скандальное высказывание депутата про "длинный язык женщин" отреагировали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Сената 8 февраля 2024 года прокомментировал скандальное высказывание депутата Мажилиса Анаса Баккожаева о том, что часто конфликты начинаются из-за длинного языка женщины, сообщает Zakon.kz.

Эту позицию депутат высказал во время обсуждения проблемы бытового насилия.

"Я не могу комментировать позицию депутата. В конце концов, каждый гражданин, тем более депутат, имеет право на свою позицию. Если в этой позиции нет нарушения действующего законодательства, то я не вижу ничего зазорного. В конце концов, это его личная позиция. Выслушали, учли ее. Может быть, имеют право на жизнь какие-то ситуации. Видимо, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, он кого-то конкретно имел в виду, не могу сказать. Я не знаю его лично (Анаса Баккожаева. – Прим. ред.). Поэтому мне тяжело о нем высказывать свое мнение. Второе: как госслужащий, я не имею права высказывать свое мнение в отношении его. У него есть избиратели, которые дадут ему оценку". Игорь Лепеха

Замглавы МВД добавил, что круглые столы и всевозможные дискуссии для того и проводятся, "чтобы выработать какую-то нормальную консолидированную позицию".

"Должны быть учтены все позиции. Ну можно по-другому – тогда не надо ничего обсуждать, надо кому-то написать закон, проголосовать и на этом закончить. Как раз одна из задач депутатов – выработать на основании различных мнений правильную нормальную консолидированную позицию. Мы же не можем сказать, что депутаты не должны высказывать свое мнение, тогда зачем они вообще нужны". Игорь Лепеха

Он отметил, что, в целом, среди депутатской среды есть консолидированное мнение о том, что в вопросе бытового насилия нужно наводить порядок.

"Я знаю позицию многих депутатов, которые поддерживают как раз те меры, которые сейчас вносятся. Вы же знаете, что этот закон об ужесточении как раз депутатами инициировался. По большому счету, в принципе, вы знаете, в ходе обсуждения те поправки, которые были предложены, они и правительством утверждены, и на предварительной презентации всеми депутатами поддержаны. Поэтому сейчас в рамках рабочей группы мы будем продолжать в этом русле". Игорь Лепеха

Замминистра подчеркнул, что полиция сейчас жестко спрашивает с абьюзеров, и по 90% заявлений от жертв меры принимают. В три раза возросло число привлеченных к административному аресту.

"На сегодня мы ушли от заявительного порядка. Даже заявление не просим, потому что знаем, пока полиция приедет, с жертвой ведется работа, обрабатывается, заставляют, чтобы она отказалась от заявления. Мы от этого ушли... Теперь вы знаете, что в том числе с учетом мнения общественности, прессы и всех остальных, сейчас две самые главные статьи, о которых речь была и многие правозащитники к этому приложили (руку. – Прим. ред.) – принято решение криминализировать побои и легкий вред здоровью. То есть это теперь будет уголовным правонарушением. Поэтому многое делается". Игорь Лепеха

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей 5 февраля 2024 года заявил, что очень часто жертвы сами провоцируют насилие. Он считает, что конфликты начинаются из-за длинного языка женщины.