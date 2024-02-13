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Законодательство РК

Акиматы будут убеждать казахстанцев не быть иждивенцами

Казахстан МТСЗН пособия Жакупова Светлана бедность Фото: Zakon.kz
На коллегии Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 13 февраля 2024 года Светлана Жакупова рассказала, как изменится система начисления адресной социальной помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнула на коллегии министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, в Казахстане предстоит полная трансформация адресной социальной помощи с использованием возможностей цифровой карты семьи и новых интеграций с системами государственных и негосударственных организаций. При этом ожидаемый результат – социальная помощь будет оказываться только нуждающимся семьям.

Министр дала поручение своему заместителю Ерболу Оспанову совместно с заинтересованными государственными органами проработать механизм учета и верификации основных расходов граждан. Внести соответствующие предложения по новым подходам к трансформации АСП.

"Местным исполнительным органам – активизировать разъяснительную работу среди населения о нетерпимости к социальному иждивенчеству, мотивации к выходу из состояния бедности". Светлана Жакупова

По словам министра, трансформация позволит определить потенциальных получателей помощи, расходную часть бюджета с целью обеспечения адресности и целевого использования бюджетных средств. Будет разработан четкий регламент оказания комплексной поддержки нуждающимся семьям, в том числе семьям с детьми и многодетным.

"В состав комплексной поддержки войдут как адресная социальная помощь, так и иные меры поддержки, чтобы помощь была эффективной и не из разных источников. Во всех процессах трансформации главной составляющей станет именно цифровизация для исключения в принятии решений человеческого фактора".Светлана Жакупова

По данным МТСЗН, в 2019 году АСП получали 2,2 млн человек. В 2023 году АСП была назначена 598,4 тыс. человек из 114,1 тыс. семей. На эти цели из бюджета было израсходовано 57,4 млрд тенге.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что пособия по инвалидности абсолютно недостаточны.

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