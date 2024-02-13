Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мигрантов в Казахстане теперь будут отслеживать онлайн

Казахстан миграция МТСЗН работники права защита отслеживание Фото: Zakon.kz
О мерах по защите трудовых прав казахстанцев на родине и за рубежом рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на коллегии министерства 13 февраля, передает Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, в данных о внутренней и внешней трудовой миграции в Казахстане множество несоответствий. Разрешение компания получает на одно число привлеченных иностранных специалистов, трудовые договора с иностранной рабочей силой составляются на иное число, а отчисления производятся на совершенно другое, малое число. 

"Предусматривается создание Единой информационной системы учета движения мигрантов. Это позволит обеспечить автоматизацию и цифровой учет всей иностранной рабочей силы. Одновременное введение обязательной генерации ИИН сделает возможным своевременную регистрацию трудовых договоров и разрешений на временное проживание иностранного лица".Светлана Жакупова

По словам Светланы Жакуповой, единая платформа позволит объединить процессы, обеспечить соблюдение прав как иностранцев, так и казахстанцев и исключить диспропорции в оплате труда между иностранной рабочей силой и казахстанскими работниками.

"В сфере трудовой эмиграции никаким образом не рассматривался вопрос защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом. Рост числа фактов нелегальной миграции, нарушений прав наших соотечественников за рубежом требует внедрения действенного механизма защиты их трудовых прав. Сегодня проводится работа по подписанию 8 новых межправительственных соглашений в части обеспечения трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих в других странах. Приняты соответствующие меры по включению Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство в Южной Корее (EPS)".Светлана Жакупова

Также в планах МТСЗН обеспечить взаимодействие с частными агентствами занятости по организации легальной трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом.

Кроме того, Жакупова сообщила, что в рамках Концепции безопасного труда до 2030 года предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи – Цифровая карта предприятий.

Читайте также

Вывод войск из Афганистана
Память о мужестве: в Алматы отметили 35-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
Какой будет погода в Казахстане 14 февраля
Какой будет погода в Казахстане 14 февраля
Казахстан МТСЗН рынок труда состояние
Почти половина рынка труда в Казахстане находится в тени
Анастасия Прилепская
Светлана Жакупова МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: