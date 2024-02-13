Мигрантов в Казахстане теперь будут отслеживать онлайн

О мерах по защите трудовых прав казахстанцев на родине и за рубежом рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на коллегии министерства 13 февраля, передает Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, в данных о внутренней и внешней трудовой миграции в Казахстане множество несоответствий. Разрешение компания получает на одно число привлеченных иностранных специалистов, трудовые договора с иностранной рабочей силой составляются на иное число, а отчисления производятся на совершенно другое, малое число.

"Предусматривается создание Единой информационной системы учета движения мигрантов. Это позволит обеспечить автоматизацию и цифровой учет всей иностранной рабочей силы. Одновременное введение обязательной генерации ИИН сделает возможным своевременную регистрацию трудовых договоров и разрешений на временное проживание иностранного лица". Светлана Жакупова

По словам Светланы Жакуповой, единая платформа позволит объединить процессы, обеспечить соблюдение прав как иностранцев, так и казахстанцев и исключить диспропорции в оплате труда между иностранной рабочей силой и казахстанскими работниками.

"В сфере трудовой эмиграции никаким образом не рассматривался вопрос защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом. Рост числа фактов нелегальной миграции, нарушений прав наших соотечественников за рубежом требует внедрения действенного механизма защиты их трудовых прав. Сегодня проводится работа по подписанию 8 новых межправительственных соглашений в части обеспечения трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих в других странах. Приняты соответствующие меры по включению Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство в Южной Корее (EPS)". Светлана Жакупова

Также в планах МТСЗН обеспечить взаимодействие с частными агентствами занятости по организации легальной трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом.

Кроме того, Жакупова сообщила, что в рамках Концепции безопасного труда до 2030 года предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи – Цифровая карта предприятий.