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Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году

Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК 20 декабря рассказала, как изменятся пенсии казахстанцев в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, базовая пенсионная выплата в текущем году составила 60% прожиточного минимума (ПМ), с 2024 года она вырастет еще на 5% ПМ.

"Плюс на уровень инфляции 7% индексация будет. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам, которые на 1 января 2024 года с назначенными выплатами, будет индексирована на 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции, то есть в целом на 9%. Средний размер пенсии будет порядка 130 тысяч тенге". Светлана Жакупова

По словам министра, в 2023 году средняя пенсия казахстанцев составила 120 тыс. тенге.

Ранее в МТСЗН уже называли точный размер средней пенсии в Казахстане за текущий год. По оценкам министерства, среднестатистический казахстанский пенсионер в 2023 году получал 120 873 тенге в месяц.

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