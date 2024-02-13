В Алматы впервые реконструировали сквер журналистов

В Алматы завершилась реконструкция излюбленного многими алматинцами сквера Журналистов, расположенного близ Центрального государственного музея РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза акимата, территория сквера занимает 1,3 га, большая часть которой утопает в зеленых насаждениях и цветниках. В центре парковой зоны установлен памятник знаменитому композитору Нургисе Тлендиеву, от которого лучами расходятся девять тропинок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сквер был создан в 1997 году и нуждался в обновлении, так как ремонт в нем до этого не проводился. В разбитом состоянии находилось покрытие тропинок. Замены требовало и покрытие площади вокруг памятника. Скамейки и урны пришли в негодность, также требовалось обновление озеленения территории", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы 13 февраля 2024 года.

В рамках реконструкции проведены работы по укладке брусчатки, монтаж поребриков, установлены 12 новых скамеек и 14 урн, посажены 3,8 тыс. кустарников и 10 туй.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, создана дополнительная пешеходная тропинка в сторону ул. Мендикулова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сегодня это обновленный сквер, удобный для пеших прогулок, пикников и отдыха с детьми", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

15 декабря 2023 года сообщалось, что три новых парка появятся в Алматы. Подробности по ссылке.