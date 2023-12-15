Три новых парка появятся в Алматы

Алматы готовится к расширению своих зеленых зон, включая создание трех новых парков. Об этом 15 декабря 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата города.

В распространяемом сообщении сказано, что в 2023 году благоустроено 6 общественных пространств площадью 64,8 га: Дворец школьников, КБТУ, ул. К. Байсеитовой, парк Желтоксан, мкр. Кокмайса, сквер славы Аэропорта.

По данным Управления экологии и окружающей среды города, в 2024 году будет начато создание новых зеленых общественных пространств на озере Сайран с завершением в 2025 году.

"Предусматривается строительство трех новых парков в мкр. Ожет, Кемель и вдоль русла реки Боралдай, а также реконструкция и благоустройство трех существующих парковых зон – роща Баума, парк Первого Президента РК, набережная реки Большая Алматинка". Пресс-служба акимата Алматы

В результате, как заключили в акимате, за 2022-2023 годы площадь парковых территорий расширена на 397 га до 977 га с увеличением до 1080 га в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Ауэзовском районе Алматы появился освещенный арт-объект в национальном стиле.