Почти половина рынка труда в Казахстане находится в тени

О реальном состоянии рынка труда в Казахстане рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на коллегии министерства 13 февраля, передает Zakon.kz.

На коллегии министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова подчеркнула вопрос неформальной занятости, которая искажает реальное состояние рынка труда.

"По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году совокупный фонд оплаты труда составлял 31,5 трлн тенге. По данным информационных систем министерства, он подтверждается лишь на 16 трлн или чуть менее 51%. Это из сумм, которые перечисляются в виде пенсионных взносов в ЕНПФ. Это говорит о том, что почти половина рынка труда находится в тени". Светлана Жакупова

Она отметила, что министерство для исправления ситуации планирует провести интеграцию информационных систем центральных государственных органов, в том числе министерств национальной экономики, финансов, промышленности и строительства, сельского хозяйства.

В результате каждый проект, который будет разрабатываться центральным государственным органом, будет вноситься в единую систему государственного планирования.

Также на коллегии 13 февраля 2024 года Светлана Жакупова сообщила, что в Казахстане формируется единая цифровая система для отслеживания трудовой миграции.