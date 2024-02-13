Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти половина рынка труда в Казахстане находится в тени

Казахстан МТСЗН рынок труда состояние Фото: Zakon.kz
О реальном состоянии рынка труда в Казахстане рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на коллегии министерства 13 февраля, передает Zakon.kz.

На коллегии министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова подчеркнула вопрос неформальной занятости, которая искажает реальное состояние рынка труда.

"По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году совокупный фонд оплаты труда составлял 31,5 трлн тенге. По данным информационных систем министерства, он подтверждается лишь на 16 трлн или чуть менее 51%. Это из сумм, которые перечисляются в виде пенсионных взносов в ЕНПФ. Это говорит о том, что почти половина рынка труда находится в тени".Светлана Жакупова

Она отметила, что министерство для исправления ситуации планирует провести интеграцию информационных систем центральных государственных органов, в том числе министерств национальной экономики, финансов, промышленности и строительства, сельского хозяйства.

В результате каждый проект, который будет разрабатываться центральным государственным органом, будет вноситься в единую систему государственного планирования.

Также на коллегии 13 февраля 2024 года Светлана Жакупова сообщила, что в Казахстане формируется единая цифровая система для отслеживания трудовой миграции.

Читайте также

Вывод войск из Афганистана
Память о мужестве: в Алматы отметили 35-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
Какой будет погода в Казахстане 14 февраля
Какой будет погода в Казахстане 14 февраля
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Анастасия Прилепская
Светлана Жакупова МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: