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Законодательство РК

Жакупова о пенсии 750 тыс. тенге: Желаю всем такую

Казахстан пенсия зарплата Светлана Жакупова Фото: Zakon.kz
О том, как заработать большую пенсию, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала в кулуарах коллегии министерства 13 февраля, передает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Светланы Жакуповой, правда ли, что в Казахстане есть пенсионер, получающий ежемесячно 750 тыс. тенге, и какую зарплату надо получать, чтобы пенсия была такой большой. 

"Факт, что человек с 1998 года работал на высокооплачиваемых работах и достаточный уровень, видимо в максимальном размере у него были отчисления. И он, я считаю, что молодец, что не стал получать в конверте, а непосредственно с каждой своей зарплаты перечислял эти 10%, заработал такую пенсию. Хочу пожелать всем такую пенсию".Светлана Жакупова

Также на коллегии 13 февраля 2024 года глава МТСЗН сообщила, что в Казахстане почти половина рынка труда находится в теневой зоне. 

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