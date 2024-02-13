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Подходы по регулированию численности сайгаков хотят пересмотреть в Казахстане

подходы к регулированию численности сайгаков Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Генеральный директор Республиканского государственного казенного предприятия "Охотзоопрома" Марлен Айнабеков на брифинге в СЦК рассказал о планах по пересмотру подходов по регулированию численности сайгаков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айнабеков сообщил, что по Уральской популяции планировалось изъятие до 20% – это 226 тыс. особей, по Бетпакдалинской – 15% – 111 795 особей. Однако, по его словам, фактически изъято 42 тысячи особей или 12,8% от общего количества. 15% из них самцы. Общее количество составляло 337 795 особей.

"Мы не планировали изъять 337 тыс. особей, это было по биологическому обоснованию – рекомендовано. Так как эта акция управление сайгой проходит в первый раз в этом году, последнее изъятие было в 1997 году. После этого изъятия промысловой охоты не было. Поэтому фактически мы как первооткрыватели, мы сколько смогли организовать, столько мы изъяли. Но фактически это как план не ставился, это как по биологическому обоснованию мы должны были достичь такого количества", – заявил он.

Президент Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Табигат" Кажым Джумалиев при этом указал на то, что та методика, которая к нам пришла из СССР – не совершенно и устарела.

"Для того, чтобы начать движение, необходимо было от чего начать отталкиваться. Но мы в процессе работ вместе с учеными, с институтом зоологии, разные перепробовали способы этого изъятия для того, чтобы на этот год наиболее гуманный и эффективный способ подобрать, чтобы, действительно, можно было ту численность, которая заявлена в биологическом обосновании, изымать", – добавил он. 

Его поддержал Марлен Айнабеков. Он указал на возможность пересмотра подходов по изъятию сайги.

"Да, можно сказать так, что это был пилотный проект, но сейчас мы разрабатываем и алгоритмы, и дальнейшее усовершенствование этого управления. Поэтому мы думаем, что в этом году к осени мы уже будем по другому подходить к этому. То есть на сегодня совместно, как говорят, учатся на ошибках, недостатки, которые мы не доработали в прошлом году, учтя их мы разработаем новый алгоритм работы и думаю, что уже более детально мы подойдем ко всем вопросам", – резюмировал он.

12 февраля министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля. 

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