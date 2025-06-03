Обоснование для регулирования сайгаков в Казахстане еще не готово

Фото: wikimedia/Pavel Chekanov

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 3 июня 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, по какой причине все еще не готово биологическое обоснование для регулирования численности сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, когда будет готово биологическое обоснование Института зоологии для регулирования сайгаков в Казахстане. "Практически на завершении, говорят ученые. Но тянут… Ну как тянут – есть ряд причин. Они ждали завершения охотничьего сезона. Планируется, что на следующей неделе все будет готово. Будем надеяться, что точно. Дальше уже тянуть нельзя. Я просил, чтобы они завершили работу до 20-го числа (прошлого месяца. – Прим. ред.). Они попросили время, чтобы учесть охотничью кампанию. Хорошо. Я попросил ученых предоставить результаты до 1 июня, но, к сожалению, сегодня мы их так и не получили. Они твердо обещают на следующей неделе", – ответил министр. Ранее министр сообщил, что планируется реализовывать мясо сайгака в розницу.

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