Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля

В Астане и 18 областях страны на 14 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, ночью временами 23 м/с.



В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, на севере, востоке области 23-28 м/с, на востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На востоке Улытауской области ожидаются метель, на севере, юге области гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ожидается метель. Ожидается гололед.

В Таразе резкое понижение температуры воздуха от +16+18 до -5-7.



В период 15-16 февраля в Мангистауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от -5-10, на северо-востоке области -2 до -8-13, на севере области -16.



В период 14-16 февраля в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от -3-8, на севере области 0 градусов до 15-20, на севере области -25.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На юге, западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный в северной половине области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.



В период 14-16 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от -3-8, на юге области 0 градусов до -22-27, на севере области -30.



На севере, юге Алматинской области ожидается временами туман. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы и утром ожидается туман. В Конаеве ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Абайской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.



На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.



На западе Кызылординской области ожидается туман.



На западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.



На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере, юге, в центре области туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.



Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, временами порывы 23 м/с.



В Павлодарской области ожидается метель, на юге области гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20, на юге, западе, севере области временами 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.



Ночью в Костанайской области ожидается метель, днем на юге, востоке области метель. На западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на востоке области сильный снег. На большоей части области ожидается метель. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.



Ночью и утром на севере Туркестанской области ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14 февраля.

