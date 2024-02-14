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Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки

Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки Фото: Instagram/tina_kandelaki
В начале 2024 года Тина Канделаки заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для ее поста стало переименование нескольких железнодорожных станций. Теперь казахстанцы активно пишут комментарии и передают приветы ведущей, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что подписчики оставляют замечания на двух языках.

  • Казахстанцев не трогайте!
  • Почему такое плохое отношение к казахстанцам у нее, кто знает?
  • Алға, Қазақстан!
  • Я удивляюсь, как этот прекрасный человек валит столько кринжа.
  • Мы вас любим. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.

Среди комментариев встречается и много оскорблений.

Но есть и те, кто пытается решить проблемы с юмором и хорошим настроением. К примеру, музыкант Александр Филатов. Первое видеообращение он опубликовал еще в январе.

"Тина Канделаки, привет тебе из Казахстана", – говорилось в описании.

Тогда он зажигательно исполнил песню "Қызыл Раушан".

И уже 12 февраля опубликовал новое видео, на котором его племянник исполнил песню на казахском языке.

  • Думаю, уже не нужно отвечать Тине, она и так в ауте. Час жалеет, что затеяла этот вопрос.
  • Вы запарили, наверное, Тину.
  • Спасать, надо срочно спасать!
  • Мы все братья, один народ, одна семья, один Казахстан.
  • Тина уже залегла на дно, – смеются пользователи Сети.

16 января 2024 года Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.

"К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен и т.д.", – объяснила Канделаки.

На эту провокацию отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.

22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. "Страна такого не простит никогда", – сказал он.

Позже Канделаки решила продолжить полемику и пригласила представителя МИД Казахстана в Россию.

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Россия Канделаки Тина Казахстан
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