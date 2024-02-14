Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки

В начале 2024 года Тина Канделаки заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для ее поста стало переименование нескольких железнодорожных станций. Теперь казахстанцы активно пишут комментарии и передают приветы ведущей, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что подписчики оставляют замечания на двух языках.

Казахстанцев не трогайте!

Почему такое плохое отношение к казахстанцам у нее, кто знает?

Алға, Қазақстан!

Я удивляюсь, как этот прекрасный человек валит столько кринжа.

Мы вас любим. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.

Среди комментариев встречается и много оскорблений.

Но есть и те, кто пытается решить проблемы с юмором и хорошим настроением. К примеру, музыкант Александр Филатов. Первое видеообращение он опубликовал еще в январе.

"Тина Канделаки, привет тебе из Казахстана", – говорилось в описании.

Тогда он зажигательно исполнил песню "Қызыл Раушан".

И уже 12 февраля опубликовал новое видео, на котором его племянник исполнил песню на казахском языке.

Думаю, уже не нужно отвечать Тине, она и так в ауте. Час жалеет, что затеяла этот вопрос.

Вы запарили, наверное, Тину.

Спасать, надо срочно спасать!

Мы все братья, один народ, одна семья, один Казахстан.

Тина уже залегла на дно, – смеются пользователи Сети.

16 января 2024 года Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.

"К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен и т.д.", – объяснила Канделаки.

На эту провокацию отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.

22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. "Страна такого не простит никогда", – сказал он.

Позже Канделаки решила продолжить полемику и пригласила представителя МИД Казахстана в Россию.