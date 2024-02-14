Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Примечательно, что подписчики оставляют замечания на двух языках.
- Казахстанцев не трогайте!
- Почему такое плохое отношение к казахстанцам у нее, кто знает?
- Алға, Қазақстан!
- Я удивляюсь, как этот прекрасный человек валит столько кринжа.
- Мы вас любим. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.
Среди комментариев встречается и много оскорблений.
Но есть и те, кто пытается решить проблемы с юмором и хорошим настроением. К примеру, музыкант Александр Филатов. Первое видеообращение он опубликовал еще в январе.
"Тина Канделаки, привет тебе из Казахстана", – говорилось в описании.
Тогда он зажигательно исполнил песню "Қызыл Раушан".
И уже 12 февраля опубликовал новое видео, на котором его племянник исполнил песню на казахском языке.
- Думаю, уже не нужно отвечать Тине, она и так в ауте. Час жалеет, что затеяла этот вопрос.
- Вы запарили, наверное, Тину.
- Спасать, надо срочно спасать!
- Мы все братья, один народ, одна семья, один Казахстан.
- Тина уже залегла на дно, – смеются пользователи Сети.
16 января 2024 года Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.
"К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен и т.д.", – объяснила Канделаки.
На эту провокацию отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.
22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. "Страна такого не простит никогда", – сказал он.
Позже Канделаки решила продолжить полемику и пригласила представителя МИД Казахстана в Россию.