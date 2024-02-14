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Популярные мифы о том, где прятаться при землетрясении, развеяли спасатели Алматы

где нельзя прятаться при землетрясениях Фото: МЧС РК
На Аллее спасателей в Алматы прошла "сейсмотренировка", на которую пригласили школьников, сообщает Zakon.kz.

Познавательное событие организовало Управление по ЧС Алмалинского района при поддержке акима района Айдара Жакибаева. Пригласили, так сказать, ощутить на себе сильное землетрясение 120 школьников из 29-ти учебных заведений. Платформа-симулятор землетрясений "показала", что человек будет ощущать при колебаниях 6-7 баллов.

"Спасатели и волонтеры развеяли популярные мифы о том, где прятаться при землетрясении. Так, специалисты не рекомендуют спасаться в дверных проемах, под партой, нежелательно и под столом. Только если стол крепкий, массивный и сможет задержать тяжесть падающих конструкций. Массивную мебель нужно прибить и прикрепить к стене. А вот определить заранее , где в квартире несущие стены, опорные конструкции и так называемые "треугольники жизни", чтобы переждать первые толчки, просто необходимо", – говорится в сообщении МЧС РК.

В ночь на 23 января 2024 года жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов. В последующие дни в городе ощущалось несколько афтершоков

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МЧС РК Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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