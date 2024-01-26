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Сколько афтершоков ощутили алматинцы за четыре дня

Сколько афтершоков ощутили алматинцы за трое суток Фото: Zakon.kz
В Национальном научном центре сейсмологического наблюдения и исследований (ННЦСНи И) рассказали, сколько афтершоков ощутили алматинцы за четверо суток, сообщает Zakon.kz.

В период с 23 января по 26 января по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировал более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них ощущались в Алматы в 2 балла.

 "Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс – сложно сказать", – разъяснили сейсмологи. 

Они отметили, что это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.

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Анастасия Стативкина
Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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