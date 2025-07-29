Популярный миф о холодце развеял эксперт

Диетолог Александр Бурлаков развеял миф о том, что холодец полезен для суставов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Холодец не дает лечебного эффекта для суставов. Более того, среди некоторых групп людей рекомендуется ограничить потребление этого блюда", – написал Бурлаков.

Кроме того, он процитировал ревматолога Елену Выставкину, которая заявила, что холодец не стоит употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Также среди противопоказаний она выделила артрит. Кроме того, врач призвала отказаться от этого блюда тех, у кого есть камни в почках.

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Ранее врач рассказала о питании для здоровья почек.