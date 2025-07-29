Популярный миф о холодце развеял эксперт
Фото: pixabay
Диетолог Александр Бурлаков развеял миф о том, что холодец полезен для суставов, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Холодец не дает лечебного эффекта для суставов. Более того, среди некоторых групп людей рекомендуется ограничить потребление этого блюда", – написал Бурлаков.
Кроме того, он процитировал ревматолога Елену Выставкину, которая заявила, что холодец не стоит употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Также среди противопоказаний она выделила артрит. Кроме того, врач призвала отказаться от этого блюда тех, у кого есть камни в почках.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее врач рассказала о питании для здоровья почек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript