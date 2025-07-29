#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
542.03
627.29
6.66
Советы

Популярный миф о холодце развеял эксперт

популярный миф о холодце развеял эксперт, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 20:52 Фото: pixabay
Диетолог Александр Бурлаков развеял миф о том, что холодец полезен для суставов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Холодец не дает лечебного эффекта для суставов. Более того, среди некоторых групп людей рекомендуется ограничить потребление этого блюда", – написал Бурлаков.

Кроме того, он процитировал ревматолога Елену Выставкину, которая заявила, что холодец не стоит употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Также среди противопоказаний она выделила артрит. Кроме того, врач призвала отказаться от этого блюда тех, у кого есть камни в почках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказала о питании для здоровья почек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцев предупредили об опасностях онлайн-доставки еды
Советы
17:32, Сегодня
Казахстанцев предупредили об опасностях онлайн-доставки еды
Астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками
Советы
08:56, Сегодня
Астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками
Астрологи назвали три знака зодиака, для которых любовь – лучший мотиватор
Советы
05:59, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, для которых любовь – лучший мотиватор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: