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Заманивают рекламой и калечат: на услуги псевдоврачей пожаловалась депутат Нурумова

Заманивают рекламой и калечат: на услуги псевдоврачей пожаловалась депутат Нурумова Фото: pixabay
Депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 14 февраля 2024 года рассказала о проблеме псевдоврачей в Казахстане. По ее словам, они заманивают доверчивых граждан и наносят их здоровью непоправимый вред, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гульдара Нурумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой напомнила о трагедии, которая развернулась в одной из частных клиник Алматы.

"В конце прошлого года в Алматы умер двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно, в результате отравления организма отказали все жизненно важные органы и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы", – отметила она.

В целом, по ее словам, в этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тыс. тенге, курс массажа – 400 тыс. тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам.

Тревожит Гульдару Нурумову и ситуация, которая складывается в сфере медицины красоты.

"Недавно в реанимационное отделение второй городской больницы Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования, без сертификата специалиста в области косметологии и пластической хирургии и без наличия государственной лицензии. Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало. В Таразе псевдохирурги-мошенники провели девять незаконных пластических операций в частном салоне – блефаропластику, липосакцию и другие. В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, асимметрии век, спазмических болей в области живота, дисфункции конечностей и к изменению формы околоушных раковин в виде "мочки эльфа", – перечислила депутат.

Такая ситуация, по ее словам, складывается отчасти из-за того, что в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы, и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины.

"Люди становятся жертвами подобных "заманивающих" реклам. Куда смотрят контролирующие органы: департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов, правоохранительные органы?" – задалась она вопросами.

Гульдара Нурумова требует обеспечить контроль рекламных объявлений в социальных сетях, рекламирующих оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.

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