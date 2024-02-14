Развод по усть-каменогорски: как у жителя ВКО с госштрафстоянки пропала машина

Еркин Тойбазаров почти год не может забрать свой микроавтобус с государственной штрафстоянки, куда его отправили сотрудники автоинспекции. Штрафы мужчина оплатил в течение трех дней, а вот свою машину забрать так и не смог: она исчезла. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

Еркин Тойбазаров живет в Зайсане. Говорит, устал ездить в областной центр почти за 500 километров, зимой – с морозами и метелями – это становится еще сложнее, поэтому без машины ему никак.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Вся эта история случилась 20 апреля 2023 года. Выяснилось, что за мной числятся неоплаченные штрафы. Не знаю, откуда, наверное, дети накатали. Но сейчас это уже неважно. Я на месте предлагал оплатить штрафы, но сотрудники полиции сказали, что все равно поместят машину на штрафстоянку. Думаю, ладно. В течение трех дней я все оплатил, но акт они не выдали. Отказались, хотя должны были сделать это сразу. Все "завтраками кормили". Так прошло полгода", – рассказывает Еркин Тойбазаров.

По словам мужчины, дошло до того, что ему пришлось ехать в МВД жаловаться на действия сотрудников ДП ВКО.

"27 декабря 2023 года я поехал в Астану. Только после этого здесь зашевелились. 18 января мне сообщили, что могу приехать и забрать машину. Я приехал, а машины нет. Куда она делась?" – недоумевает Еркин Тойбазаров.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Мужчина даже предположить не может, как с государственной штрафстоянки, которая буквально напичкана камерами, незаметно пропал его микроавтобус.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Там даже собака есть, у ворот сидит. Да и вообще, попасть на территорию очень непросто. Но, видимо, только таким, как я…", – говорит мужчина.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, представители компании, которая занимается охраной стоянки, тоже не смогли объяснить, куда пропал микроавтобус, но пообещали машину найти, а если не получится – выплатить компенсацию за нее.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"10 дней я туда-сюда ходил, только время потерял. На днях я уже с адвокатом своим пришел к ним офис, и знаете, что они мне сказали? Говорят: "Мы не сможем вам ничего оплатить. Можете идти жаловаться хоть куда". Представляете? Это что такое?" – возмущается Еркин Тойбазаров.

Только развели руками

На эти вопросы Еркина Тойбазарова так никто и несмог ответить. Отметим, что стоянка находится в ведомстве ЖКХ Усть-Каменогорска, а вот охраной там занимается частное предприятие – ТОО "Сагыр-Күзет". И если в ЖКХ и вовсе отказались комментировать ситуацию, то в охранном агентстве – попытались.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Да, действительно, машина пропала у нас с охраняемой территории. Мы сейчас обратились в компетентные органы. В полиции занимаются этим вопросом – сейчас ведут поиски, разбираются, как могла машина пропасть", – сообщил заместитель директора охраны фирмы ТОО "Сагыр-Күзет" Мерхат Магауянов.

По его словам, он сам в полном недоумении, как такое могло случиться, ведь механизм размещения машины на штрафстоянке, ее охрана и все дальнейшие процедуры четко отработаны. Охраной этого объекта фирма занимается с 15 марта 2023 года, ничего подобного, как здесь заверили, никогда не происходило, хотя территория немаленькая – рассчитана на размещение 350 машин. Вот только охрану штрафстоянки осуществляет всего один охранник и один приемщик.

"Совместно с сотрудниками полиции владелец ставит машину. То есть хозяин сам припарковывает машину, забирает из нее ценные вещи, закрывает на ключ, который уносит с собой. Наш начальник охраны все контролирует, проводит ночные проверки. Мы ведем полный учет. Сейчас перешли на усиленный режим", – говорит Мерхат Магауянов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Владелец пропавшей машины Еркин Тойбазаров намерен все-таки найти истину и выяснить, куда делся его автомобиль. Он уже написал заявление в региональное Агентство по противодействию коррупции РК, но там, не увидев коррупционных рисков, перенаправили заявление в Департамент полиции ВКО.

"Ульбинским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства будут установлены в ходе следствия", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Татьяна Карпова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако это не первый случай исчезновения машин со штрафстоянки в Усть-Каменогорске. Более того, в 2023 году Антикор выявил целую группу сотрудников административной полиции, которая на постоянной основе получала взятки при выдаче автотранспортных средств со спецстоянок. Впрочем, связано ли это дело с пропажей машины Еркина Тойбазарова, неизвестно. Сам мужчина надеется на следствие, но говорит, что теперь доверие к государственным органам у него серьезно подорвано.