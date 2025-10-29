#АЭС в Казахстане
Общество

Как два казахстанца лишили машин и денег сразу 29 человек

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 09:59 Фото: freepik
Двое мужчин придумали схему, как обманом завладеть чужими машинами – всего 18 штук. В итоге их разоблачили, осудили, но истинным владельцам от новых покупателей вернули только семь авто, остальные отправили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде 29 октября 2025 года рассказали, что двое жителей Кызылорды предлагали услуги посредников по продаже автомобилей. Они приглашали потерпевших в офис своей компании, заключали с ними договоры, в которых обещали продать машины в течение 14 рабочих дней.

"После переоформления транспортных средств на себя обвиняемые продавали их по заниженной цене, а вырученные деньги присваивали. В результате противоправных действий пострадали 18 граждан, передавших свои автомобили для продажи. Все они были признаны потерпевшими по уголовному делу", – сказано в сообщении.

Суд первой инстанции признал обвиняемых виновными в мошенничестве и приговорил их к 4,5 и 4 годам лишения свободы, соответственно.

Сначала гражданские иски половины потерпевших были удовлетворены и все 18 авто вернули первым владельцам. Что касается тех, кому мошенники эти машины перепродали и в итоги они остались ни с чем, то их вопрос передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Но потом апелляционная инстанция изменила приговор: решение по гражданским искам было отменено, а 11 из 18 автомобилей передали новым владельцам, купившим их у осужденных по договорам купли-продажи.

Затем Кассационный суд по уголовным делам, рассмотрев дело, пришел к выводу, что между первоначальными собственниками и покупателями автомобилей возник гражданско-правовой спор о праве собственности.

"Разрешение таких споров выходит за рамки уголовного судопроизводства и подлежит рассмотрению в гражданском порядке. До окончательного разрешения исков транспортные средства будут находиться на специализированной стоянке", – заключили в суде.

Таким образом, 11 машин – на штрафстоянке, то есть 11 первоначальных собственников и 11 последующих покупателей пока остались и без транспорта, и без денег. Им предстоят суды. Плюс еще семь человек, купивших авто у мошенников и лишившихся их после судов, остались ни с чем.

Другие казахстанцы, 35 человек, хотели заграничного отдыха, но остались и без отпуска, и без денег.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
