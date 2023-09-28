Водитель из Усть-Каменогорска набрал штрафов почти на 700 тысяч тенге

Полицейские ВКО выявили мужчину, наездившего на своей машине штрафов почти на 700 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Водителя легковушки удалось выявить во время оперативно-профилактических мероприятий.

На счету владельца Lada Priora 12 оказалось неоплаченных штрафов за нарушение установленной скорости движения.

Транспортное средство нарушителя выдворили на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

В полиции отметили, что всего с начала года посредством АПК "Сергек" в области выявили свыше 128 тысяч нарушений ПДД.

Полиция ВКО задержала 42-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Он убедил своего знакомого вложить 5 млн тенге в строительство водопровода, которое на самом деле не вели.

