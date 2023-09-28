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Водитель из Усть-Каменогорска набрал штрафов почти на 700 тысяч тенге

полиция Фото: Polisia.kz
Полицейские ВКО выявили мужчину, наездившего на своей машине штрафов почти на 700 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Водителя легковушки удалось выявить во время оперативно-профилактических мероприятий.

На счету владельца Lada Priora 12 оказалось неоплаченных штрафов за нарушение установленной скорости движения.

Транспортное средство нарушителя выдворили на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

В полиции отметили, что всего с начала года посредством АПК "Сергек" в области выявили свыше 128 тысяч нарушений ПДД.

Полиция ВКО задержала 42-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Он убедил своего знакомого вложить 5 млн тенге в строительство водопровода, которое на самом деле не вели.

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