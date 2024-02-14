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Законодательство РК

Список студенток-девственниц: Минцифры потребовало разъяснений от КазНУ

Список студенток-девственниц: Минцифры потребовало разъяснений от КазНУ Фото: unsplash
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет им. аль-Фараби в связи с распространением списка студенток-девственниц, сообщает Zakon.kz.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием списка студенток-девственниц одного из алматинских вузов. Он заявил, что "виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства".

На инцидент с распространением персональных данных отреагировали и в Минцифры.

"В связи с публикуемой информацией в сети Интернет по распространению персональных данных (в том числе тайны медицинского работника) сообщаем, что в указанном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. На сегодняшний день министерством направлен запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу".Пресс-служба МЦРИАП РК

Также Минцифры обратилось к студенткам, которые оказались в списке:

"В случае наличия ваших персональных данных в указанных списках просим вас обратиться в министерство с соответствующим обращением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных лиц".

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