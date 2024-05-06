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Законодательство РК

Список девственниц – Минцифры привлечет виновных к ответственности, даже если уголовное дело закроют

Список девственниц - Минцифры привлечет виновных , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 13:29 Фото: unsplash
В Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения в деле о "списке девственниц" министерство рассмотрит вопрос привлечения виновных к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Ранее министерство направило запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений. В ответе вуза говорилось, что сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством WhatsАpp отправила документы в формате Excel со списком студентов для прохождения флюорографического исследования, где, кроме ФИО студентов, содержались сведения, относящиеся к тайне медицинского работника.

Обращения от граждан, чьи персональные данные были в списке, в адрес министерства не поступали.

Департамент полиции города Алматы возбудил уголовное дело по нарушению требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, в рамках которого сотрудники министерства были вовлечены в качестве специалистов, в результате представлено экспертное заключение по действиям университета.

"Стоит отметить, по итогу уголовного дела в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения министерством будет рассмотрен вопрос привлечения к административной ответственности".  Пресс-служба МЦРИАП РК

Виновных в публикации списка обещали наказать также в Министерстве науки и высшего образования.

Константин Вноровский
МЦРИАП КазНУ 2024 год Полиция
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