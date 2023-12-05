Сколько студентов казахстанских колледжей живут в хостелах

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 5 декабря рассказал, что более 900 студентов колледжей живут в хостелах, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что вопрос с нехваткой мест в общежитиях системно решают. В 2022 году дефицит мест составлял 12 тысяч, в 2023-м – уже в два раза меньше. В основном нехватка наблюдается в колледжах Астаны, Алматы и Акмолинской области.

"В хостелах в основном проживают студенты частных колледжей. Мы полностью учет ведем – чуть больше 900 студентов проживают в этих хостелах. Это примерно 14 хостелов в этих регионах. В основном это в Астане – порядка 800 человек. Мы провели мониторинг не только в этих хостелах, но и в общежитиях при колледжах. Мы будем принимать соответствующие меры, определенную работу усиливать и продолжать". Гани Бейсембаев

До конца 2023 года в Акмолинской области сдадут общежитие на 300 мест. В целом нехватку мест в общежитиях для студентов колледжей будут решать в течение двух лет.

На этой же пресс-конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что вузы обяжут обеспечивать большинство студентов общежитиями. Иначе им не выдадут лицензии.