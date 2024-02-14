Младенцу с тяжелыми врожденными патологиями провели сложную операцию врачи Алматы

В Алматы детские нейрохирурги успешно прооперировали новорожденного ребенка с тяжелыми врожденными пороками развития, сообщает Zakon.kz.

Девочка родилась в Алматинской области, у нее выявили врожденные пороки развития позвоночника и спинного мозга, врожденную пневмонию. Ее доставили из областной детской больницы Талдыкоргана на санавиации в приемное отделение Детской городской клинической больницы №2 Алматы. Четырехдневного ребенка положили в реанимацию. Компьютерная томография показала, что у малышки признаки спинномозговой грыжи.

"Состояние ребенка расценивается как крайне тяжелое за счет врожденных пороков развития: "Врожденная спинномозговая грыжа пояснично-крестцовой области; нижний парапарез – частичная способность к движениям; нарушение кровообращения в конечностях, характеризующееся гипотрофией мышц нижних конечностей; тазовые нарушения по типу недержания мочи и кала; микроцефалия – редкое состояние, при котором ребенок рождается с маленькой головой или голова перестает расти после рождения". Сопутствующий диагноз: "Двусторонняя полисегментарная пневмония. Неврологический статус отягощен. В крестцовом отделе позвоночника определяется дефект закрытия позвоночного столба, грыжевой мешок выступает, покрыт оболочкой", – сообщил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Ведущие специалисты – детские нейрохирурги Рабандияров М.Р., Жарасов А.М., Жайлганов А.А., Сабденалиев Д.А., Танцарова Р.К., Жанайдаров К.А., Сулейманова Г.Е. и анестезиолог Шолахов Ж.Ж. провели консилиум.

Фото: пресс-служба УЗ Алматы

Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Данияр Сабденалиев, учитывая общее состояние ребенка, риск разрыва спинномозговой грыжи и ввиду больших рисков генерализации инфекционного процесса, было принято решение о проведении операции – иссечении спинномозговой грыжи, пластики местными тканями с использованием операционного микроскопа.



Операция проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования.

"Мы добились положительного результата. У нас не имеется ликворея, то есть истечение спинномозговой жидкости из раны. Заживление раны первичным натяжением. Движения в нижних конечностях сохранены, то есть без отрицательной динамики. Отмечается улучшение по пневмонии. Еще один положительный момент – на КТ-исследовании головного мозга в послеоперационном периоде гидроцефалия не наблюдается, хотя обычно у таких детей появляется чрезмерное скопление жидкости в головном мозге. В динамике еще нужно наблюдать, – заключил нейрохирург Данияр Сабденалиев.

Ребенка уже сняли с аппарата ИВЛ. Планируется ее перевод в ОДБ Талдыкоргана по месту жительства.