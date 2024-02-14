Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Младенцу с тяжелыми врожденными патологиями провели сложную операцию врачи Алматы

сложная операция младенцу в Алматы Фото: пресс-служба УЗ Алматы
В Алматы детские нейрохирурги успешно прооперировали новорожденного ребенка с тяжелыми врожденными пороками развития, сообщает Zakon.kz.

Девочка родилась в Алматинской области, у нее выявили врожденные пороки развития позвоночника и спинного мозга, врожденную пневмонию. Ее доставили из областной детской больницы Талдыкоргана на санавиации в приемное отделение Детской городской клинической больницы №2 Алматы. Четырехдневного ребенка положили в реанимацию. Компьютерная томография показала, что у малышки признаки спинномозговой грыжи. 

"Состояние ребенка расценивается как крайне тяжелое за счет врожденных пороков развития: "Врожденная спинномозговая грыжа пояснично-крестцовой области; нижний парапарез – частичная способность к движениям; нарушение кровообращения в конечностях, характеризующееся гипотрофией мышц нижних конечностей; тазовые нарушения по типу недержания мочи и кала; микроцефалия – редкое состояние, при котором ребенок рождается с маленькой головой или голова перестает расти после рождения". Сопутствующий диагноз: "Двусторонняя полисегментарная пневмония. Неврологический статус отягощен. В крестцовом отделе позвоночника определяется дефект закрытия позвоночного столба, грыжевой мешок выступает, покрыт оболочкой", – сообщил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Ведущие специалисты – детские нейрохирурги Рабандияров М.Р., Жарасов А.М., Жайлганов А.А., Сабденалиев Д.А., Танцарова Р.К., Жанайдаров К.А., Сулейманова Г.Е. и анестезиолог Шолахов Ж.Ж. провели консилиум.  

сложная операция младенцу в Алматы

Фото: пресс-служба УЗ Алматы

Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Данияр Сабденалиев, учитывая общее состояние ребенка, риск разрыва спинномозговой грыжи и ввиду больших рисков генерализации инфекционного процесса, было принято решение о проведении операции – иссечении спинномозговой грыжи, пластики местными тканями с использованием операционного микроскопа.

Операция проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования.

"Мы добились положительного результата. У нас не имеется ликворея, то есть истечение спинномозговой жидкости из раны. Заживление раны первичным натяжением. Движения в нижних конечностях сохранены, то есть без отрицательной динамики. Отмечается улучшение по пневмонии. Еще один положительный момент – на КТ-исследовании головного мозга в послеоперационном периоде гидроцефалия не наблюдается, хотя обычно у таких детей появляется чрезмерное скопление жидкости в головном мозге. В динамике еще нужно наблюдать, – заключил нейрохирург Данияр Сабденалиев.

Ребенка уже сняли с аппарата ИВЛ. Планируется ее перевод в ОДБ Талдыкоргана по месту жительства.

Читайте также

Бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку
Бывшего акима Есика оштрафовали на 100 млн тенге за взятку
Казахстан Астана корь Сархат Бейсенова исследование
Откуда появился вирус кори, поражающий казахстанцев
Могут ли ввести урок по сексуальному просвещению в школах Казахстана, рассказала Дуйсенова
Могут ли ввести урок по сексуальному просвещению в школах Казахстана, рассказала Дуйсенова
Ирина Капитанова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: