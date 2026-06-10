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Общество

Пятимесячному ребенку с тяжелым пороком сердца спасли жизнь в Караганде

Операция, врачи, порок сердца, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 19:51 Фото: Министерство здравоохранения РК
В Караганде на базе Многопрофильной больницы №2 успешно прооперировали пятимесячного ребенка из Темиртау с тяжелым врожденным пороком сердца, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана отметили, что у ребенка была диагностирована промежуточная форма атриовентрикулярного септального дефекта (АВСД), сопровождающаяся легочной гипертензией.

При данной патологии нарушается нормальное строение перегородок и клапанов сердца, что приводит к неправильному кровообращению и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Операция в раннем возрасте при таком диагнозе является основным методом лечения.

Сложные операции на открытом сердце требуют участия мультидисциплинарной команды специалистов. Именно поэтому в Караганду прибыла команда Центра Сердца UMC, которая провела вмешательство совместно с сотрудниками отделения детской кардиохирургии Многопрофильной больницы №2.

В ходе оперативного вмешательства заведующий отделением детской кардиохирургии UMC Дмитрий Горбунов и заведующий отделением детской кардиохирургии многопрофильной больницы, врач-кардиохирург Ганибек Акжанов выполнили радикальную коррекцию порока сердца.

По словам кардиохирургов, это было жизненно необходимо ребенку для восстановления нормального кровообращения, снижения нагрузки на сердце и улучшения прогноза.

Ранее казахстанские хирурги провели уникальную 800-ю трансплантацию почки, подарив шанс на здоровую жизнь 14-летней девочке с терминальной стадией почечной недостаточности. Спасительницей для подростка стала ее мать, пожертвовавшая ради дочери жизненно важный орган.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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