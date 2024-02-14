13 граждан Монголии спасли на трассе в Абайской области

В Абайской области спасатели эвакуировали 13 граждан Монголии, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 17:10 поступило сообщение о том, что на выезде из села Калбатау остановился микроавтобус со спортсменами. Была необходима помощь спасателей в сопровождении автомобиля из 13 человек, из них 11 детей, в пункт обогрева.



"Все они граждане Республики Монголия, направлявшиеся в город Усть-Каменогорск. Спортсмены были доставлены до населенного пункта Жана-Озен и размещены в пункте обогрева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщилась, что пять человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области.

