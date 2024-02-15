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Атырау топит: жители требуют объявить режим ЧС

Атырау топит: жители требуют объявить режим ЧС Фото: pxhere
Жители Атырау пришли к акимату. Они заявили, что их дома уже не первый день стоят в воде. Топит сразу несколько микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

Хозяева построек, которые буквально разваливаются, недовольны нерасторопностью чиновников и требуют объявить режим ЧС.

К примеру, как отмечено в репортаже "КТК", в свою времянку Марат Таканов теперь заходит только в каске. Одна стена уже обвалилась, и мужчина боится, что постройка рассыпется полностью. А пока пытается спасти хранившиеся там запасы. Его двор, как и множество соседских, затопило талыми водами. Беду принесли дожди и резкое потепление.

"Вот наша времянка сегодня упала. Вот как под воду уходим. А помощи никакой нет. Никакой помощи! Еще вчера обещали водовоз, а приехал только утром сегодня".Марат Таканов

В такой ситуации люди живут уже 10 дней. От талых вод страдают жители микрорайонов Жулдыз, Оркен, Мирас, Балауса и других. Коммунальщики говорят, что заявки с просьбами откачать воду поступают постоянно. И помочь всем просто не успевают.

"На связь никто не выходит, телефоны не отвечают. В доме сейчас никого нет. Вода только стоит. Внуков отправил к родственникам, а сам сторожу сижу. Свет, газ отключены. Пол провалился".Булекбай Айтбаев

Так и не дождавшись помощи, разгневанные жители пришли к акимату и потребовали объявить чрезвычайную ситуацию.

"Очень-очень сложная ситуация! Вот как у этого пожилого аксакала дом затопило, все видели. А помощи нет никакой. Сколько домов рушатся. Все только ходят группами, а толку нет!" Жанбырбай Жумашов

Люди требовали, чтобы к ним вышел аким области, но поговорить удалось только с его заместителями. Они говорят, что ассенизаторских машин для откачки воды не хватает, помощи уже просят у частных компаний и даже в соседнем Уральске. Вся беда в том, что в городе нет каналов для сбора и отвода талых вод. Так же думает и аким города.

"КНС нет. Нет системы, которая бы выводила дождевую и талую воду за пределы города. Сама вода быстро не уходит, за один день не впитывается в землю. Даже если вы спросите, сколько дней это все займет, я не смогу ответить".Шакир Кейкин, аким Атырау

Многие люди уже вынуждены покидать свои дома. Ведь даже там, где воду удается откачать, через некоторое время она возвращается.

13 февраля 2024 года в Уральске непогода застала жителей врасплох.

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