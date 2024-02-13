Гололед парализовал работу общественного транспорта в Уральске – репортаж

Сегодня, 13 февраля 2024 года, люди вынужденно стояли по 1,5 – 2 часа на автобусных остановках. Из-за гололеда транспорт не вышел на линии. Те уральцы, кто решил воспользоваться услугами такси, обнаружили, что цены на проезд по привычным маршрутам выросли в разы, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно на линии в Уральске выходят 250 автобусов – это 6 предприятий-перевозчиков. Но сплошная корка льда на улицах парализовала движение городского транспорта. В ночь с 12 на 13 февраля дождь превратил город в сплошной каток. Ранним утром на остановках стопились толпы народа – люди стояли на морозе в ожидании транспорта, и не могли попасть на работу.

"На остановках люди с 7-ми утра стояли. Когда я подошла к остановке в 8 часов, на ней было просто столпотворение – человек 30-40 точно. Люди рассказывали, что автобусов нет. Они пытались вызвать такси, но за проезд всего нескольких остановок водители просили по 4-5 тысяч тенге. Мы скооперировались с пассажирами. Кто ехал в одном направлении, поймали попутку и заплатили водителю 4 тысячи тенге вчетвером, чтобы проехать 7-8 остановок. А мой родственник отдал 1600 тенге за такси, чтобы проехать буквально одну остановку", – рассказала жительница Уральска Саида Айкелова.





Жители отдаленных районов Уральска – Зачаганска, Деркула в соцсетях стали делиться, что проезд на такси до центра города для них вырос с 2500 – 3000 тенге до 5000 – 8000 тысяч в приложениях Индрайвер и Яндекс. Расстояние между отдаленными районами и центром города варьируется от 80 до 380 км.

На своей официальной странице в соцсетях акимат Уральска ближе к 9:00 сообщил, что "из-за непогоды общественный транспорт по всем направлениям в черте города не будет ходить до 11:00".

"В настоящее время улицы посыпают песчано-соляной смесью. После проведения данных работ на линии выйдут маршрутные автобусы. Приносим извинения за временные неудобства". Акимат г.Уральск





Пока власти спешно предпринимали усилия по борьбе с гололедом, усиленно работали и таксисты. Один из них, Марат Утегенов поделился, что цены на свои услуги они подняли, потому что движение по городу в утренние часы было связано с большим риском.

"Дорога с 6 утра была сплошной каток. По городу можно было держать скорость лишь 20 километров в час, чтобы не уйти на встречную полосу или не врезаться в столб. По пригородной трассе наши таксисты ездили со скоростью не больше 40 километров в час. Тормозить по льду было крайне сложно. Я считаю, держать движение в городе в такие моменты не нужно, нужно, чтобы машины ездили по дорогам, разбивали лед. А вообще нужно чаще посыпать дороги песком. Езжу часто по трассе Уральск-Атырау. За зиму не видел, чтобы дорогу хоть раз посыпали песком", – высказался таксист.

Фото: скриншот с мобильного приложения "Avtobys"

Как позже сообщила пресс-служба акимата ЗКО, решение приостановить с утра 13 февраля работу общественного транспорта из-за гололеда принял отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Уральск. Движение общественного транспорта возобновилось в 10:30, когда льда на автотрассах стало значительно меньше. 85-90% центральных и магистральных улиц города посыпали пескосоляной смесью.

Директор ТОО "Жайык Таза кала" Ринат Нургалиев сообщил корреспонденту Zakon.kz, что возглавляемое им дорожно-эксплуатационное предприятие работает в усиленном режиме с вечера 12 февраля 2024 года.

"Когда вчера к 8 вечера усилился снег, уже через час с базы выехали 17 единиц техники, чтобы очищать дороги в городе и посыпать улицы песчано-соляной смесью. Но ночью пошел дождь, а потом установилась минусовая температура. Песок на трассах покрылся коркой льда. Движения автотранспорта не было, поэтому песчано-соляная смесь "не играла", она тоже покрылась коркой льда вместе с дорогой", – пояснил Ринат Нургалиев.

Фото: очевидцев

По его словам, в 5 часов утра техника "Жайык Таза кала" вышла во вторую смену, чтобы обработать автотрассы пескосоляной смесью.

"Гололеда на проезжей части уже нет. Я лично делал объезд по городу в 10 часов утра. 26 бригад "Жайык ТазаКала" работают на закрепленной территории – вручную посыпают тротуары песком, очищают от наледи. Дополнительно выделено 5 мобильных бригад, они также обрабатывают пескосоляной смесью тротуары. Всего в очистке города ото льда и снега задействованы 380 рабочих и 176 единиц техники", – рассказал Ринат Нургалиев.

Директор ТОО "Жайык Таза Кала пообещал, что в течение дня, когда на оживленных дорогах появится жижа изо льда и песка, дорожники пустят по улицам города колонну автомобилей с щетками – они сметут всю ледяную жижу, и асфальт в Уральске полностью очистится.

Кроме того, заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев во второй половине дня, 13 февраля, записал обращение к жителям Уральска, сообщив, что ситуация с гололедом в городе стабилизировалась, дорожные службы работают – очищают от льда тротуары и уже трижды обработали противогололедной смесью оживленные магистрали города.