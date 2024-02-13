Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фотосессия с белками умилила Казнет

Фотосессия с белками умилила Казнет Фото: pixabay
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко сделал невероятную фотосессию с белками, сообщает Zakon.kz.

Бэкстейдж с фотосессии он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Пошел снег и я решил устроить фотосессию для белочек. Пусть милые пушистики поднимут вам настроение в эти зимние дни", – написал Дмитрий Доценко. 

Пользователям Сети понравились кадры и они оставили одобряющие комментарии:

  • Красавица! А Дмитрий как обычно – супер профессионально снял для нас такую шикарную прелесть! Благодарю Вас!
  • Спасибо за вам за то, что вы делаете чудо из того, что мы обходим стороной и не замечаем.
  • Какая красота! Умиление! Шедеврально! Даже слов не хватает описать.
  • Пересматриваю без конца, как же мило.

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж в горах Алматы.

Читайте также

Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области
Автодороги закрыли из-за непогоды в Алматинской области
Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области
Автобус с гражданами Таджикистана съехал в кювет в Костанайской области
Айсулу Омарова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: