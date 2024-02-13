Фотосессия с белками умилила Казнет

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко сделал невероятную фотосессию с белками, сообщает Zakon.kz.

Бэкстейдж с фотосессии он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Пошел снег и я решил устроить фотосессию для белочек. Пусть милые пушистики поднимут вам настроение в эти зимние дни", – написал Дмитрий Доценко.

Пользователям Сети понравились кадры и они оставили одобряющие комментарии:

Красавица! А Дмитрий как обычно – супер профессионально снял для нас такую шикарную прелесть! Благодарю Вас!

Спасибо за вам за то, что вы делаете чудо из того, что мы обходим стороной и не замечаем.

Какая красота! Умиление! Шедеврально! Даже слов не хватает описать.

Пересматриваю без конца, как же мило.

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж в горах Алматы.