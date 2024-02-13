Фотосессия с белками умилила Казнет
Фото: pixabay
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко сделал невероятную фотосессию с белками, сообщает Zakon.kz.
Бэкстейдж с фотосессии он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Пошел снег и я решил устроить фотосессию для белочек. Пусть милые пушистики поднимут вам настроение в эти зимние дни", – написал Дмитрий Доценко.
Пользователям Сети понравились кадры и они оставили одобряющие комментарии:
- Красавица! А Дмитрий как обычно – супер профессионально снял для нас такую шикарную прелесть! Благодарю Вас!
- Спасибо за вам за то, что вы делаете чудо из того, что мы обходим стороной и не замечаем.
- Какая красота! Умиление! Шедеврально! Даже слов не хватает описать.
- Пересматриваю без конца, как же мило.
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж в горах Алматы.
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